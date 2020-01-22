"Не помогут Ване деньги": православные пожелали Урганту заболеть раком

Свое творение Добролюбов назвал "Ваньку Урганта накрыло". В нем верующий не поскупился на обидные эпитеты и страшные пророчества. Автор называет телеведущего "извращенцем похотливым" и "комсомольцем темных сил". Видеозапись сочинения движение "Сорок сороков" перепостило в своей группе ВКонтакте.
"Предается Бог молчаньем,// нам никак нельзя молчать.// У Ивана беснованье,// Нужно Ванечку спасать// По центральному каналу// прямо в праздник Рождества// Ване очень плохо стало.// Видно, это неспроста.// Ваньку Урганта накрыло,// здравомыслие ушло.// У него такое было,// но не так уж тяжело// Он пока такой красивый,// для кого-то даже мил.// Извращенец похотливый,// комсомолец темных сил// Бог пошлет ему болячку,// "На, Ванюша, поноси".// Ну, а как еще иначе?// Ваню просто не спасти// Заболеет Ваня раком,// Да таким, что хоть кричи,// не помогут Ване деньги,// ни коллеги, ни врачи" – говорится в стихотворении.
Отметим, что в Сети продолжает собирать подписи петиция с требованием лишить Ивана Урганта российского гражданства за "глумление над Христом". Инициативу движения "Сорок сороков" поддержал священник РПЦ. Протоиерей Всеволод Чаплин подтвердил, что подписал обращение.
Напомним, возмущение и гнев православных вызвал рождественский эфир шоу "Вечерний Ургант". Во время беседы с актером Жераром Депардье ведущий показал картинку, пародирующую икону с изображением Иисуса Христа.
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