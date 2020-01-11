Винокур оказался под угрозой смерти из-за наследственных проблем

Сейчас юморист очень переживает уходы из жизни многих своих близких друзей. И учитывая родовые особенности артиста, связанные с болезнями, единственный шанс избежать скорой смерти – это меньше переживать и относиться к жизни философски, тем более, в его возрасте.
Винокур вот уже пятый год переживает очень сложный астрологический транзит, который перетерпеть ему осталось всего два с половиной года. "Если артист наберется сил, то ему удастся избежать инфарктов и инсультов, продолжая радовать поклонников своим творчеством", – добавил Ермолаев.
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