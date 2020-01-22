Вид облысевшего Ивана Урганта вызвал ажиотаж

Несмотря на скандал, связанный с лишением российского гражданства, Ургант сохраняет присутствие духа. Он продолжает эксперименты над внешностью. На отдыхе Иван внезапно сбрил волосы и отрастил усы странной формы. Снимок медиаперсона разместила в своем микроблоге.
Как сообщает "Экспресс газета", 41-летний шоумен сравнил себя с героем стихотворения Даниила Хармса. "Иван Торопыжкин пошел на работу!" – пошутил он.
Новая внешность телеведущего позабавила поклонников. Одни поинтересовались, где его пудель (у героя стихотворения была такая собака), другие отметили, что Ургант похож на Розенбаума, Якубовича и мексиканца одновременно. Некоторые пользователи подчеркнули, что усы медиаперсоны напоминают по форме летучую мышь.
"Смуглый Якубович на стероидах", "Иван, вот смотрю на фото и вижу вместо усов у тебя летучую мышь", "Интересно, только я вижу символ Бэтмена в усах Ивана?", "Сектор "Приз" на барабане", "Розенбургант", "Блин, я опять случайно на мексиканца подписался", "Ощущение, что за поясом у Ивана золотой кольт, во второй руке – сумка с чем-то запрещенным, а за окном играет мексиканская музыка", – высказались комментаторы.
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