Что связывает звезду сериала "Крепостная" с Анной Ковальчук и Иваном Краско

Актриса Катерина Ковальчук стала известна в России благодаря роли в сериале "Крепостная". Зрители полюбили главную героиню, которая стойко выносит удары судьбы. Между тем, как оказалось, жизнь самой Ковальчук тоже чем-то напоминает мыльную оперу.

Катерина родилась в Сыктывкаре. Детство Ковальчук было непростым: с матерью и сестрой она ютилась в общежитии с общей ванной и полчищами тараканов на кухне. Одежду будущей звезде серила "Крепостная" приходилось донашивать за старшими. Денег семье не хватало даже на еду. С юных лет Катерина работала: уборщицей, няней в детской комнате, инструктором на аттракционах.

Когда Ковальчук исполнилось 17 лет, она познакомилась с отцом, Леонидом Ивановичем и сестрой – звездой картин "Мастер и Маргарита" и "Тайны следствия", актрисой Анной Ковальчук. Родитель помог Катерине поступить в вуз в Санкт-Петербурге, сначала на факультет журналистики, а потом на актерский курс Ивана Краско.

Как оказалось, мама и папа Анны Ковальчук много лет назад на какое-то время расставались. В этот период Леонид Иванович пытался построить отношения с другой женщиной и даже вновь стал отцом, но в итоге вернулся к законной жене.

Звезда сериала "Тайны следствия" папу ни в чем не винит. Интрижку родителя на стороне она называет не изменой, а "перезагрузкой". Анна Ковальчук подчеркивает, что ее мать нашла в себе силы простить супруга, она же рада иметь сестру.

"Так получилось, что с Аней одновременно попали в XIX век, потому что у нее был проект "Тайны следствия. Прошлый век", а у меня — "Крепостная". Сериал "Крепостная" – это удивительная история", - цитирует Катерину Ковальчук "Экспресс газета".

Напомним, в центре сюжета сериала "Крепостная" героиня Катерина Вербицкая. Она умна, красива и образованна. Рано оставшись сиротой, девчушка попадает под опеку крестной матери, которая воспитывает ее как барышню благородных кровей. К сожалению Катерина, хоть и вхожа в круг дворян, к ним не относится – она крепостная.

