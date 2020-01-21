Вырезавшая грудь Лера Кудрявцева вернулась на ТВ

Лера Кудрявцева приступила к съемкам новых выпусков скандально известного ток-шоу "Звезды сошлись", которое ведет вместе с Оскаром Кучерой. Теперь она демонстрирует не декольтированные наряды, а одежду с глухими воротниками.
Гламурная блондинка обнародовала фото, на котором запечатлена в красном брючном костюме и черной закрытой кофте. А еще она облачилась в темное платье в мелкий цветочек, изюминкой которого стал воротник-стойка.
После операции Кудрявцева предпочитает не акцентировать внимание на своей груди. Комментаторы в Сети немедленно обратили внимание на это обстоятельство. Некоторые особо смелые (или наглые) подписчики прямо поинтересовались, стоит ли им ждать платьев с вырезом. К счастью, Лера обладает достаточным чувством юмора, чтобы с улыбкой отреагировать на подобные вопросы.
Ранее ведущая без стеснения обнародовала кадры грудных имплантатов, 15 лет обеспечивавших ей аппетитные формы. "Зрелище конечно неприятное, но решила все же показать вам эту "чудесную" картинку, не для запугивания ради, а для понимания так сказать "катастрофы" (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала в "Инстаграм" Лера Кудрявцева.
Она пояснила, что не собиралась отговаривать женщин от решения "вставить грудь". Ведущая призвала следить за состоянием имплантатов – регулярно и только МРТ "с контрастом". Многих поклонников эти фото довели, судя по комментариям, буквально до тошноты.
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