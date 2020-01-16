Лера Кудрявцева похвасталась успехами годовалой дочки

Светская львица прилагает максимум усилий к развитию наследницы. Она даже наняла специалиста, который помогает малютке осваивать мир.
Накануне Лера опубликовала серию роликов в своем инстаграм-аккаунте, на которых запечатлена ее наследница во время занятий. Вместе с педагогом Маша учится различать цвета и животных.
Девочка явно делает успехи. На всех записях она практически безукоризненно выполнила все задания.
Кроме того, годовалая малышка даже смогла самостоятельно покормить кота по просьбе матери. Получив пакет с едой, дочь Кудрявцевой уверенно направилась к миске питомца.
Несомненно, Лера гордится своей наследницей. Именно поэтому она щедро делится всевозможными подтверждениями ее маленьких успехов.
Впрочем, поклонникам смотреть на малышку только в радость. Их поражает сообразительность и самостоятельность годовалого ребенка. "Прелестная кнопочка! А какие ресницы!", "Накормила кота, умничка", "Уже знает животных и самолет, вау", – не скрывали своего удивления фолловеры.
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