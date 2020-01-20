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Прооперированный Билан дал деру из больницы на инвалидной коляске

Дима Билан. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Прооперированный певец Дима Билан дал деру из больницы ради "зауючивания" собственного дома. Исполнитель сбежал из медицинского учреждения на инвалидной коляске.
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Артист недавно перенес операцию по удалению с голеностопа титановой пластины. Он сутки пролежал под надзором медиков, а после сбежал домой. Добираться пришлось на инвалидной коляске. Разумеется, о безопасности врачей певец позаботился: оставил расписку в том, что понимает серьезность своего состояния.

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Дима Билан певец, актер

Как сообщает Teleprogramma.pro, Дмитрий дал деру из больницы не насовсем, а только на три часа – у него дома появился современный кинотеатр. Мастера установили экран три на три метра с мощным лазером и минимальным количеством проводов. Заодно Билан выбрал новые ковры и текстиль.

"Раньше совсем не понимал нахождение дома большого киношного полотна, но сейчас проникся! Решил, наконец, зауютить дом по максимуму! Я думаю, что много еще придумаю фишек для своей крепости", – рассказала знаменитость поклонникам.

Напомним, что 18 февраля прошлого года Билан вышел из дома и поскользнулся. Падение обернулось для артиста двойным переломом, однако он не стал отменять концерт. Мероприятие должно было состояться через несколько дней. Чтобы нога хорошо срослась, медики поставили титановую пластину. Спустя почти год ее было решено снять. 

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Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

Автор: 20 января 2020, 08:48
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