"Это было вырви мозг!": показавший сына Дима Билан объявил радостную новость

Певец Дима Билан признался, что прошедший год был для него тяжелым. В наступившем же году популярный исполнитель поделился радостью.

Дима Билан обнародовал фотографию, на которой запечатлен полуголым с перебинтованной ногой. "Это мой последний заход в хирургию!" – объявил популярный певец. Он напомнил, что в прошлом году перенес две операции, причем одна – не на ноге. "Из-за сломанной ноги как же я намучился работать с палочками – да тросточками в технологически насыщенном сложном шоу, где мне приходилось перемещаться архи много в сложных подвесах ,полетах и тд, я уже молчу про быт – это было вырви мозг! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – пожаловался Дима Билан.

Тем не менее, певец объявил, что рад рассказывать об этом в прошедшем времени. "Я честно работал в прошлом году и я честно – устал от прошлого года!!! да, 19 й был очень богатым на события, победы и рост и планы, которые перекочевали в 20 й!!! Но Господи, не хочу я больше таких форс мажоров, которые полностью переворачивают твою привычную жизнь! В общем все плохое в прошлом, друзья!!" – объявил исполнитель.

Дима Билан сообщил, что ему удалили титановую пластину с девятью шурупами. К операции он готовился все январские праздники. Это же время артист посвятил и восстановлению. Впрочем, не только о своем здоровье пекся исполнитель в начале года. "Я много чего придумал уже и точно воплочу в жизнь чего бы мне Это ни стоило!!!!!" – пообещал певец.

Ранее исполнитель показал фото своего крестного сына Александра Плющенко, младшего наследника продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Дима Билан поздравил его с семилетием. "Как же ты быстро растешь!) с днем рождения, дорогой @gnomgnomych! Ты уже столького добился в свои небольшие годы! С восхищением задумываюсь о том, как много хорошего тебя ждет впереди! Светлого тебе будущего, талантливый крестник! Я, если что, всегда рядом!" – написал у себя в "Инстаграм" певец.