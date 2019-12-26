"Запрещенные вещества": Билана предупредили о серьезной опасности

"Дима вошел в свой переломный год. Он будет знаковым в жизни артиста, станет своего рода сдачей судьбоносного экзамена, если он пройдет испытание на "отлично". Билана ждет какая слава, о которой он даже не мечтал! Впереди всемирная популярность, огромные деньги, сумасшедшее количество концертов. Но если экзамен будет провален, то все пойдет по другому плану. А экзаменом станет образ жизни артиста… Алкоголь, запрещенные вещества могут все перечеркнуть, – рассказала "Дни.ру" таролог, экстрасенс Марианна Абравитова. – К новому году своей жизни Диме нужно отнестись с большой ответственностью и вниманием, ему могут открыться золотые ворота в мир, либо это будет калитка, которая заведет его в подземелье".
Будущий год будет не прост и в плане здоровья. Дима тратит всю свою энергию на работу, профессия забирает все силы. "Также ему стоит быть осторожным в плане новых знакомств, новых друзей. Будет твориться какая-то бесовщина. Билана будут звать куда-то не туда: предложат что-то купить, куда-то вложиться. Не стоит доверять всем, нужно слушать в первую очередь себя", – предупредила таролог.
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