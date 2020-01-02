А как же Плющенко? Стало известно о новом мужчине в жизни Рудковской

Знаменитый продюсер Яна Рудковская 2 января 2020 года празднует день рождения: ей исполняется 45 лет. "Дни.ру" попросили таролога Наталью Колневу рассказать, что ждет светскую львицу в ближайшем будущем.

"Яне Рудковской предстоит достаточно нестабильный в эмоциональном плане год. Первые три месяца будут невероятно позитивными и счастливыми. Январь она проведет с семьей и в семье. Домашние хлопоты, поездки, отдых и душой и телом. В феврале много время потратит на своих близких и в особенности на какую-то свою родственницу. Так же в феврале у нее произойдет знаковое знакомство с каким-то мужчиной. Этот человек изначально будет ей рассматриваться в качестве партнера по какому-то направлению в бизнесе, но в итоге получится так, что он завладеет ее сердцем, – заглянула в будущее таролог Наталья Копнева. - Яна примет решение с ним расстаться, и это она будет делать с тяжелым сердцем. Март будет полностью посвящен работе, для того чтобы забыть этого человека, она взвалит на себя все, что только можно".

В апреле придется дать себе небольшую паузу, и уже к маю все ее труды увенчаются успехом. Судьба подарит ей хорошую сделку, отличные дивиденды и шикарный подарок, связанный, скорей всего, с покупкой недвижимости. Июнь переполнен хорошими эмоциями, а вот в июле Яну ждет серьезное потрясение. Карты говорят о конце отношений с мужчиной. "Речь идет не о каком-то друге, а именно о человеке, с которым она имеет сексуальную связь. Конец месяца и практически весь август она проведет в разборках и ссорах. Вокруг нее будут постоянные сплетни. Эмоционально она будет истощена настолько, что на некоторое время исчезнет из поля зрения объективов, и мы все будем ждать от нее вестей", – пояснила ясновидящая.