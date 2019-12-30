Бордель под вывеской салона красоты: Рудковскую призывают раскрыть правду о прошлом

Блогер Лена Миро в очередной раз напала на Яну Рудковскую. Обозревательница не верит, что почти тридцать лет назад продюсер владела собственным бизнесом в сфере красоты.
По словам Миро, Рудковская не могла познакомиться с будущим мужем бизнесменом Виктором Батуриным в кабинете, где делают маникюр. Она не понимает, что забыл уважаемый мужчина в салоне, куда ходят исключительно представительницы прекрасного пола.
"Все участковые милиционеры знают, что под вывесками маникюрных салонов скрывались в то время форменные бордели. И давайте совсем уж начистоту? Откуда у бедной девки из Усть-Свиздюйска, отучившейся якобы на врача на Алтае, деньги на открытие какого-либо приличного салона в Сочи?" – задает вопросы обозревательница в личном ЖЖ.
Миро потребовала у Яны Рудковской объяснений. Лена призвала рассказать, откуда появились деньги на открытие бизнеса.
Напомним, на написание нового пасквиля Лену Миро вдохновил спор Яны Рудковской и Ксении Собчак. Журналистка в ютуб-шоу заявила, что музыкальный продюсер в прошлом была маникюршей. В ответ Яна сказала, что владела салоном красоты. Будущая звезда не только руководила заведением, но и вела прием как врач-косметолог.
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