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"Не выдержал": муж ушел от больной раком телеведущей

Кира Прошутинская. Фото: Genrietta Peryan/www.globallookpress.com
Кира Прошутинская редко дает интервью и почти никогда не рассказывает о личной жизни. На сей раз популярная телеведущая сделала исключение, поведав о расставании с мужем и своей тяжелой болезни.
прочитано 2225 раз

Восемь лет назад, в 2012 году, Кира Прошутинская развелась с мужем Анатолием Малкиным. Несмотря на расставание, бывшие супруги иногда общаются. "Послушайте, скажу вам так: мы прожили 28 лет. Это были очень хорошие времена, совместное творчество, совместные переживания, открытия, строительство телекомпании, была взаимная радость, прекрасные друзья. Поэтому, что бы ни произошло, я не буду говорить публично", – заявила телеведущая.

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Тем не менее, она дала понять, почему их брак распался спустя долгие годы. "Единственное, что могу сказать: он не выдержал испытания моей болезнью. А так я ему благодарна за все эти годы. Я не люблю женщин, которые, расставаясь с мужем, с удовольствием рассказывают о нем плохое", – призналась Кира Прошутинская.

О том, что легендарная телеведущая серьезно больна, слухи ходили давно. Лишь сейчас она решила их прокомментировать и подтвердила, что ей был поставлен практически смертельный диагноз. "Все началось с какого-то прыщика на носу. Один профессор сказал, что "все само собой пройдет". Но наступил тот момент, когда я пришла в онкологический центр на Каширском шоссе, где мне сказали: "Чего вы ждали столько времени? Немедленно на операцию". И было восемь операций. Все было на грани того, что уйду из жизни или стану инвалидом. Честно говоря, мне было страшно!" – рассказала ведущая.

Лишь благодаря стараниям специалистов Кире Прошутинской удалось выкарабкаться. "Сколько труда и таланта потратили доктора, чтобы восстановить меня! Они сказали, что ситуацию спасло мое легкомыслие: я так устала, что во всем полностью доверилась врачам и расслабилась. Хотя и они не были до конца уверены, что я вернусь в профессию", – цитирует звезду экранов "Собеседник".

Автор: 17 января 2020, 16:26
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Неприятная тетка. Еврейка, косящая под русскую. Вечно копается в грязном белье в своих передачах. Тот же Малахов, но чуть в другом формате. Зарабатывает, паразитируя на чужих жизненных историях. Впрочем.., евреи не могут жить, не паразитируя. Потому и не едут на свою историческую родину - там все такие - не на ком паразитировать. Вот и опутали все страны своими щупальцами, как спрут. Пусть валят в Израиль и ТАМ друг другу мозги пудрят.
Главное, чтобы было меньше таких моральных уродов, как ты.
Гость
Ответить
Возможно рак чума 21-<цензура> века. Но теперь каждая медийная личность просто считает своим долгом сообщить о том, что пересла рак. Да не дай Бог такого заболевания, это грех пиариться на такой страшной болезни. Кира зачем наговаривать на себя болезни.
Гость
Ответить
Неприятная тетка. Еврейка, косящая под русскую. Вечно копается в грязном белье в своих передачах. Тот же Малахов, но чуть в другом формате. Зарабатывает, паразитируя на чужих жизненных историях. Впрочем.., евреи не могут жить, не паразитируя. Потому и не едут на свою историческую родину - там все такие - не на ком паразитировать. Вот и опутали все страны своими щупальцами, как спрут. Пусть валят в Израиль и ТАМ друг другу мозги пудрят.
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