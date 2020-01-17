"Не выдержал": муж ушел от больной раком телеведущей

Кира Прошутинская редко дает интервью и почти никогда не рассказывает о личной жизни. На сей раз популярная телеведущая сделала исключение, поведав о расставании с мужем и своей тяжелой болезни.

Восемь лет назад, в 2012 году, Кира Прошутинская развелась с мужем Анатолием Малкиным. Несмотря на расставание, бывшие супруги иногда общаются. "Послушайте, скажу вам так: мы прожили 28 лет. Это были очень хорошие времена, совместное творчество, совместные переживания, открытия, строительство телекомпании, была взаимная радость, прекрасные друзья. Поэтому, что бы ни произошло, я не буду говорить публично", – заявила телеведущая.

Тем не менее, она дала понять, почему их брак распался спустя долгие годы. "Единственное, что могу сказать: он не выдержал испытания моей болезнью. А так я ему благодарна за все эти годы. Я не люблю женщин, которые, расставаясь с мужем, с удовольствием рассказывают о нем плохое", – призналась Кира Прошутинская.

О том, что легендарная телеведущая серьезно больна, слухи ходили давно. Лишь сейчас она решила их прокомментировать и подтвердила, что ей был поставлен практически смертельный диагноз. "Все началось с какого-то прыщика на носу. Один профессор сказал, что "все само собой пройдет". Но наступил тот момент, когда я пришла в онкологический центр на Каширском шоссе, где мне сказали: "Чего вы ждали столько времени? Немедленно на операцию". И было восемь операций. Все было на грани того, что уйду из жизни или стану инвалидом. Честно говоря, мне было страшно!" – рассказала ведущая.

Лишь благодаря стараниям специалистов Кире Прошутинской удалось выкарабкаться. "Сколько труда и таланта потратили доктора, чтобы восстановить меня! Они сказали, что ситуацию спасло мое легкомыслие: я так устала, что во всем полностью доверилась врачам и расслабилась. Хотя и они не были до конца уверены, что я вернусь в профессию", – цитирует звезду экранов "Собеседник".