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"Прекрасно понимаю": пенсионер Дибров неожиданно отреагировал на роман молодой жены

Дмитрий Дибров с женой Полиной. Фото: Пресс-служба
Дмитрий Дибров стал очередным звездным гостем передачи Киры Прошутинской "Он и она". Известный ведущий рассказал о любви и отношениях с молодой четвертой женой Полиной.
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К своим 60 годам Дмитрий Дибров был женат четырежды. Хотя сам ведущий считает, что "два с половиной". Когда на тот момент почти 50-летний Дмитрий встретил 17-летнюю Полину Наградову, то сразу понял, что хочет от нее детей. "Я просто сразу понял: "Вот это – мать моих детей, и сейчас я должен абсолютно все бросить и прямо-прямо идти в сторону... своим домком да за свадебку", – рассказал шоумен.

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 Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

С молодой женой Дибров счастлив уже почти десять лет. Полина родила Дмитрию трех сыновей. "Мне очень повезло с женой, потому что Полина в равной мере все абсолютно, как солнечный свет, собой заполняет", – признался телеведущий. Он отметил, что полностью избавил супругу от хозяйственных дел, переложив эти обязанности на прислугу.

Полина же занимается собой, рождением и воспитанием детей. Более того, Дмитрий Дибров дает жене полную свободу, в отличие от других мужчин-ровесников, не желая контролировать каждый ее шаг.

"Более того, она может даже и роман завести, я прекрасно понимаю. Ну, конечно, может, а почему же не может-то? Здравствуйте, пожалуйста, что же это за свобода, когда и роман-то нельзя завести?" – задал риторический вопрос ошарашенной Кире Прошутинской телеведущий.

Оказывается, Дмитрий Дибров просто уверен в том, что интереснее Полине любого другого мужчины. "Я-то убежден, что, как только он откроет рот, она сразу вспомнит того, кто действительно умеет говорить не просто много и красиво, но по делу и с таким вкусом к закономерностям, как никто другой", – заявил шоумен на канале "ТВ Центр".

Далее он развил тему. По его мнению, если бы он начал контролировать каждый шаг молодой жены, "приковал к батарее", как выразился сам телеведущий, то по итогу получил печальные результаты. "Я немедленно получу вместо сияющего существа, которое, разумеется, по полной собственной воле отдает мне свою жизнь и свободу, а я получу страшную жертву домашнего насилия, мегеру в лучшем случае, а в худшем она мне просто осточертеет", – заключил Дмитрий Дибров.

Автор: 15 ноября 2019, 15:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дети Диброва дебютировали на подиуме

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Какая-то уродская фотография юбиляра выставлена. Недавно с удивлением прочла, что он был недолго женат на дочери своего брата. Это как нужно морально деградировать, чтобы ахать племянницу!
1

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