"Не ешь меня! Возьми лучше моего младшего сыночка": Пельш закричал при виде крокодила

Валдис Пельш дал откровенное интервью в шоу Киры Прошутинской "Он и Она" на канале "ТВ Центр". Известный телеведущий рассказал о своей семье, которую предпочитает не афишировать.

Валдис Пельш прославился после того, как на телеэкраны вышла музыкально-развлекательная передача "Угадай мелодию". Он предстал перед зрителями в ярких костюмах, быстро говорил и бурно жестикулировал. Однако в жизни он совсем другой, и родным вначале было странно смотреть на него. "Дело в том, что в первом пуле мы записали 143 программы подряд. Это был рекорд на грани помешательства… А мама же не знала, что мы сразу столько выпусков сделали. Увидев первую программу, говорит: "Ты больше так не делай! Чтобы завтра этого не было…". Но это была производственная необходимость, техника захвата пространства", – рассказал Кире Прошутинской шоумен.

О своей известности Валдис Пельш высказался очень скупо: "Я медные трубы легко проскочил. И научился не обращать внимания на негатив". Отметим, что еще более неохотно телеведущий говорит о своей семье – жене Светлане и четверых детях: дочках Эйжене и Илве, сыновьях Эйнере и Иваре. Валдис признался, что их обожает и очень скучает, когда уезжает в свои экспедиции.

"Их воспитание – это расплата за то, что ты получил такое удовольствие, как дети. Ты заводишь детей для себя, потому что это колоссальная радость, когда ты видишь, как они растут, говорят какие-то смешные вещи", – высказался о наследниках телеведущий.

В качестве примера Валдис Пельш со смехом рассказал такую историю: "Сейчас мой младший сын Ивар приходит пугать меня в кабинет. Надевает на руку крокодила, становится за занавеской и говорит страшные слова. Я, соответственно, залезаю под стол с криками: "Не ешь меня, крокодил! Возьми лучше моего младшего сыночка".