Рудковская публично призналась Билану в любви в день рождения

Сегодня певец Дмитрий Билан празднует день рождения. Его продюсер Яна Рудковская поздравила артиста нетривиальным образом.

В своем посте Яна решила, по всей видимости, вспомнить один из лучших моментов со своим подопечным. Она опубликовала фото, на котором позирует вместе с Биланом. Певец облачен в костюм-тройку травяного цвета, Рудковская позирует в полупрозрачном изысканном платье цвета увядшей розы. Стоит заметить, что знаменитостей связывают не только рабочие, но и личные близкие отношения.

"Мой любимый друг! Мы с тобой 15 лет идем плечо к плечу и делаем много хорошего в этом мире! Твои песни любят как взрослые, так и дети! Ты невероятно добрый и честный, очень тонкий и ранимый, в нашем жестком конкурентном мире это большая редкость!" – написала супруга фигуриста Евгения Плющенко на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Она добавила, что Дмитрий – удивительный человек. Также продюсер неожиданно призналась артисту в любви. "Я тебя очень люблю и хочу пожелать тебе быть счастливым! Здоровья и счастья, а твоего безграничного таланта хватит еще на долгие-долгие годы! С днем рождения, мой друг Дима", – закончила Яна свое поздравление.

Поклонники и коллеги продюсера присоединились к добрым пожеланиям в адрес певца: "С днем рождения, Дима! Успехов и побед!🎉🎉😉✌️", "Пусть в жизни будет все, что нужно, чем жизнь бывает хороша. Любовь, здоровье, счастье, дружба и вечно добрая душа", "Поздравляем от всей души Диму с днем рождения! Лучший!"