Неожиданные действия Корчевникова довели до слез народного артиста

Владимир Винокур стал героем нового выпуска шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артист откровенно поговорил о главной потере в жизни и совсем не ожидал того, что ему покажет ведущий.

Мать Владимира Винокура Анна Юльевна всегда поддерживала сына, была его лучшим другом и советчиком. До последнего ее дня артист забегал по утрам к любимой родительнице, завтракал и рассказывал новости. Уход матери стал для Винокура ударом, от которого он до сих пор не может прийти в себя.

"Грустно. Не могу привыкнуть. Я прохожу мимо подъезда, где матушка жила, и понимаю, что вот я потерял в жизни последнего родного человека, ну, как бы с моей стороны..." – признался Владимир. Он до сих пор хранит номера телефонов покойных отца и старшего брата, потому что считает, что их нельзя стирать.

Борис Корчевников показал гостю последнее интервью его матери, которое та дала незадолго до смерти. В нем она высказалась о сыне. "Володечка, да, это моя радость, это мое счастье. Он почти каждый день у меня здесь. Утром прибегает, до работы, отчитается, спросит: "Мама, как бы ты поступила в данном случае?" Мы разбираем от начала до конца с ним все, что нужно. Он меня радует", – рассказала Анна Юльевна.

Камера взяла крупным планом лицо Владимира Винокура в этот момент. У него стояли слезы в глазах. Было заметно, что эта запись неожиданна для артиста. Он признался, что уход близких людей неизбежен. "Мы не контролируем эту ситуацию. Матушка моя ушла в 96 лет. Она мне говорила в последнее время: "Сынок, отпусти меня, потому что меня на этом свете держит то, что ты не даешь мне уйти".

Борис Корчевников показал еще один отрывок из последнего интервью матери Владимира Винокура. Она напрямую обратилась к наследнику. "Сыночек, будь здоров и счастлив. Работай над собой, как ты всегда работаешь. Приноси людям удовольствие, радость, счастье! Ну, то есть все хорошее. Сыночек, тебя будут любить еще больше", – пожелала ему Анна Юльевна. Ведущий пообещал после эфира отдать Винокуру эту запись.

Артист вспомнил последний разговор с матерью. "Это было ночью. Я был рядом. Она ушла у меня на руках. И она сказала: "Сынок, ты не очень грусти. И вот, как папа просил, нечасто приходи. Не беспокойся, мы все вместе. Я там с ними встречусь, и ты знай, что мы тебя охраняем. Мы рядом", – рассказал Владимир Винокур.