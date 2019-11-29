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Меньщиков влез в грязные разборки Водонаевой и Бородиной

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Экс-участник шоу "Дом-2" Степан Меньщиков прокомментировал конфликт ведущей телестройки Ксении Бородиной и ее оппонентки. Он с иронией высказался об Алене Водонаевой.
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Шоумен довольно снисходительно отнесся к происходящему между девушками. Он отметил, что по поводу телеведущей и блогера есть отличная фраза.

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"Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не кололось", – цитирует Меньщикова "Подмосковье сегодня". "Пусть резвятся девочки на потеху публике", – заключил шоумен.

Напомним, ранее теледивы устроили грязные разборки. Началось все с того, что в интервью на "Ютубе" Ксения Бородина вспомнила затянувшийся конфликт с экс-подругой и бывшей участницей шоу "Дом-2" Аленой Водонаевой.

Телеведущая уверена, что в свое время девушка раскрыла журналистам информацию о ее второй беременности, что и стало причиной ссоры между ними. Бородина отметила, что теперь даже не хочет произносить фамилию Алены Водонаевой

Как писали "Дни.ру", в свою очередь оппонентка отреагировала на комментарий Ксении Бородиной в своем "Инстаграме". "Ну что, мне сказали, что из войска коротконогих снова кто-то ополчился против меня?" – саркастично написала Алена Водонаева. Блогер добавила, что теперь ей придется найти время, чтобы посмотреть интервью.

Автор: 29 ноября 2019, 20:45
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