Сын мешал Алле Пугачевой завтракать

Певец Дмитрий Маликов опубликовал в своем Instagram фрагмент программы, в котором Максим Галкин рассказывает любопытную историю из жизни своей семьи. "Алла Игорьку и Лизе постоянно что-то играла с утра. Гарик со временем стал требовать, чтобы мать играла. Алла за яичницу. А он ей: "Мама, сыграй что-нибудь", – поведал шоумен.
К слову, Маликов также стал одним из героев выпуска. Галкин заявил в передаче, что звездные мамы и папы решили поделиться своими секретами и мыслями о воспитании детей.
Ранее стало известно, что Примадонна опубликовала три новые фотографии. Первые две – селфи, последняя – снимок экзотического дерева, предположительно, пальмы. "Вот такое дерево нашла. Находка для модельеров", – не без иронии подписала кадр Алла Пугачева.
Подписчики с юмором отнеслись к фотографии. Некоторые почему-то сравнили мохнатый ствол дерева с бывшим мужем Примадонны Филиппом Киркоровым. Другие увидели в нем парик самой Аллы Пугачевой. Кто-то и вовсе счел, что певица таким завуалированным образом говорит про Максима Галкина, рядом с которым старается молодиться.
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