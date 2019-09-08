Сын мешал Алле Пугачевой завтракать

Телеведущий Максим Галкин в эфире программы "Сегодня вечером" сделал неожиданное признание. По словам шоумена, его сын Гарри мешал Пугачевой есть яичницу по утрам.



Певец Дмитрий Маликов опубликовал в своем Instagram фрагмент программы, в котором Максим Галкин рассказывает любопытную историю из жизни своей семьи. "Алла Игорьку и Лизе постоянно что-то играла с утра. Гарик со временем стал требовать, чтобы мать играла. Алла за яичницу. А он ей: "Мама, сыграй что-нибудь", – поведал шоумен.

К слову, Маликов также стал одним из героев выпуска. Галкин заявил в передаче, что звездные мамы и папы решили поделиться своими секретами и мыслями о воспитании детей.

Ранее стало известно, что Примадонна опубликовала три новые фотографии. Первые две – селфи, последняя – снимок экзотического дерева, предположительно, пальмы. "Вот такое дерево нашла. Находка для модельеров", – не без иронии подписала кадр Алла Пугачева.

Подписчики с юмором отнеслись к фотографии. Некоторые почему-то сравнили мохнатый ствол дерева с бывшим мужем Примадонны Филиппом Киркоровым. Другие увидели в нем парик самой Аллы Пугачевой. Кто-то и вовсе счел, что певица таким завуалированным образом говорит про Максима Галкина, рядом с которым старается молодиться.