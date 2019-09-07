Пугачева вернулась в Москву с большим скандалом

Не бывает дыма без огня. На днях примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева вернулась из Юрмалы вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми. Впрочем, возвращение на перрон поспособствовало вновь вспыхнувшему скандалу.



Ранее в интернете уже появлялась информация о том, что перед отправкой на отдых артистка выехала прямо к поезду на автомобиле. Тогда это вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Многие посчитали эту выходку мерзкой. Оставляли даже комментарии в духе "а что, за деньги так можно?".

За некоторое время, пока примадонна отдыхала страсти поутихли. Отметим, что Пугачева после инцидента сама связалась с руководством РЖД и попросила не увольнять начальника Рижского вокзала. Тем не менее, когда певица вновь оказалась на перроне того же самого отправного пункта, ее вновь окружили журналисты.



Весть о приезде исполнительницы появилась на ее фанатской страничке в социальной сети Instagram. Сотрудники телепрограммы "Ты не поверишь!" сразу же приступили к своим обязанностям, стоило только Алле спустится с подножки вагона. Они невольно напомнили народу о произошедшем, но вернулись к теме выпуска.



Кто-то из корреспондентов отметил, что Пугачева "выглядит все краше", на что певица в своей шутливой манере откликнулась: "Особенно после вагона. Эх, не спишь там". Кроме того, корреспонденты затронули тему "вечной молодости" примадонны.

Выяснилось, что в Латвии звезда проходила ряд неких процедур. Сотрудники телепрограммы поинтересовались у Максима Галкина, не болит ли живот у Аллы. Знаменитость кратко ответил: "Да, побаливает".

Выпуск программы "Ты не поверишь!" выйдет уже в это воскресенье. В нем расскажут не только о звездной семье, но и о других лицах отечественного шоу-бизнеса.

