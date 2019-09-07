Полностью раздевшаяся Ирина Шейк рассказала о семье

Необязательно быть полностью одетой, чтобы говорить о важных вещах. Так по поводу запуска новой кампании бренда Calvin Klein модель Ирина Шейк снялась обнаженная и рассказала, что заставляет ее оставаться сильной, несмотря на жизненные перипетии.



прочитано 307 раз