Полностью раздевшаяся Ирина Шейк рассказала о семье

Напомним, что не так давно стало известно о разрыве россиянки с Брэдли Купером. Бывший возлюбленный променял ее на американскую красотку леди Гагу. Разрыв несколько подорвал эмоциональное состояние девушки, но благодаря поддержке родных и близких Ирина смогла восстановиться.
Эксклюзивное интервью Шейк дала итальянскому изданию Vanity Fair. Модель рассказала журналистам, что самой близкой по духу для нее является бабушка. Именно она внушила Ирине три главных принципа ее жизни – "Будь собой. Прими себя. Люби себя".
Тем не менее, несмотря на смелый образ, поклонники модели разразились целым шквалом лайков и позитивных комментариев. Многие отметили, что такой образ Ирине очень к лицу. Всего ролик посмотрели более 357 тысяч раз.
"Ну очень шикарно. Идеальный макияж , который подчеркивает Вашу красоту глаз. Ира, Вы шикарная! Не перестаю восхищаться Вашей красотой", "С участием Ирины любая реклама обретает свой изысканный шарм ", "Королева Ирина! Вы заслуживаете только лучшего, так счастлива видеть вашу улыбку. Люблю вас", – эти и другие благосклонные отзывы оставили подписчики Шейк.
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