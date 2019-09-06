"Можем поскандалить": Эдгард Запашный о драках с больным братом

Артист стал героем YouTube-шоу "вМесте". Эдгард Запашный поведал, как в детстве ему приходилось приглядывать за младшим братом Аскольдом.
"До окончания школы я со своим братом ни разу не подрался. Знаю, что в семьях, где растут два мальчика и больше, принято между братьями выяснять отношения. Но, мне кажется, нас родители очень правильно скомпоновали. Во-первых, брат пошел в школу гораздо раньше положенного – в возрасте пяти лет. Ему не хватало 27 дней до шести лет. И его отправили со мой вместе в первый класс", – вспомнил артист.
По словам Эдгарда, Аскольду было очень тяжело первые два-три года. Старшему брату приходилось поддерживать младшего во всем. "Мы прикрывали друг друга, если надо", – отмечает Запашный.
После школы Эдгард и Аскольд выбрали один творческий путь на двоих. Правда, теперь они общаются не как старший и младший, а на равных.
"Мы можем поскандалить, подраться, поругаться, обидится друг на друга. Но, в целом, это отношения двух любящих людей", – подчеркнул Эдгард Запашный.
Напомним, на днях дрессировщик сообщил, что у Аскольда серьезные проблемы со здоровьем. "Внезапно обострившаяся травма угрожала ему параличом, и его экстренно госпитализировали в немецкую клинику!" – рассказал Эдгар. По словам Запашного, его брат перенес двухчасовую сложнейшую операцию на позвоночнике. Сейчас Аскольд восстанавливается.
Популярные темы форума
Самые некрасивые женские имена
Донбасс будет русским?
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
А ,ПОЧЕМУ У КИРГИЗОВ РУССКИЙ ПАСПОРТ ,ОНИ ВОШЛИ В СОСТАВ РОССИИ???-
Не могу избавиться от дочери
Гей парады, нужны ли они?
Как вы наказываете детей?
В Брянске полицейский убил 17 летнего парня.
Я почувствую когда начну рожать?