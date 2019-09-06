"Можем поскандалить": Эдгард Запашный о драках с больным братом

Знаменитый дрессировщик рассказал о непростых отношениях с братом. По словам Эдгарда Запашного, они иногда даже дерутся.

Артист стал героем YouTube-шоу "вМесте". Эдгард Запашный поведал, как в детстве ему приходилось приглядывать за младшим братом Аскольдом.

"До окончания школы я со своим братом ни разу не подрался. Знаю, что в семьях, где растут два мальчика и больше, принято между братьями выяснять отношения. Но, мне кажется, нас родители очень правильно скомпоновали. Во-первых, брат пошел в школу гораздо раньше положенного – в возрасте пяти лет. Ему не хватало 27 дней до шести лет. И его отправили со мой вместе в первый класс", – вспомнил артист.

По словам Эдгарда, Аскольду было очень тяжело первые два-три года. Старшему брату приходилось поддерживать младшего во всем. "Мы прикрывали друг друга, если надо", – отмечает Запашный.

После школы Эдгард и Аскольд выбрали один творческий путь на двоих. Правда, теперь они общаются не как старший и младший, а на равных.

"Мы можем поскандалить, подраться, поругаться, обидится друг на друга. Но, в целом, это отношения двух любящих людей", – подчеркнул Эдгард Запашный.

Напомним, на днях дрессировщик сообщил, что у Аскольда серьезные проблемы со здоровьем. "Внезапно обострившаяся травма угрожала ему параличом, и его экстренно госпитализировали в немецкую клинику!" – рассказал Эдгар. По словам Запашного, его брат перенес двухчасовую сложнейшую операцию на позвоночнике. Сейчас Аскольд восстанавливается.