Молодящаяся Пугачева облюбовала мохнатый ствол в Юрмале

Алла Пугачева активизировалась в Instagram. Примадонна отечественной сцены выложила фотографию чрезвычайно заинтересовавшего ее предмета.

Алла Пугачева уже несколько месяцев отдыхает в Юрмале, курортном городе Латвии. Вместе с ней наслаждаются ласковым солнцем и теплым морем пятилетние двойняшки, сын Гарри и дочь Лиза. Разумеется, с любимой супругой и наследниками проводит время популярный артист, юморист и шоумен Максим Галкин. А еще звездное семейство сопровождают многочисленные помощники.

В Юрмале Примадонна с молодым супругом снимают виллу. Регулярно они встречаются с Лаймой Вайкуле – подруги не только общаются, прогуливаются и ходят на различные светские мероприятия, но и записывают смешные видео, которые Максим Галкин объединил под общим названием: "Дамы с дюн". Ролики юморист выкладывает на своей страничке в социальной сети Instagram.

Впрочем, активизировалась на той же платформе и сама Алла Пугачева. За последние несколько дней Примадонна опубликовала аж три новые фотографии. Первые две – селфи, а самая последняя – снимок экзотического дерева, предположительно, пальмы. "Вот такое дерево нашла. Находка для модельеров", – не без иронии подписала кадр Алла Пугачева.

Подписчики с юмором отнеслись к фотографии. Некоторые почему-то сравнили мохнатый ствол дерева с бывшим мужем Примадонны Филиппом Киркоровым. Другие увидели в нем парик самой Аллы Пугачевой. Кто-то и вовсе счел, что певица таким завуалированным образом говорит про Максима Галкина, рядом с которым и сама старается молодиться, чтобы, как подозревают фанаты, соответствовать.