Певец DONI ожил в клипе после страшной аварии

Исполнитель, который тщательно скрывает подробности своей личной жизни, 5 сентября презентовал романтический клип "Разбуди меня". В нем любимой девушкой певца DONI стала известная блогер Nadin Serovski.

Певец DONI – не из тех, кто рассказывает о личном. В его Instagram множество отчетов с мероприятий и концертов, но ни одной фото с девушкой. Однако сегодня фолловеры крайне удивились, увидев в аккаунте артиста романтическое видео с известной блогером Nadin Serovski.

"Это его новая девушка!?", "Какая классная пара!", "Хорошо смотрятся", – пишут комментаторы. Как оказалось, DONI презентовал новый клип “разбуди меня”, в котором Nadin сыграла главную героиню – возлюбленную артиста.

Сюжет работы очень трагичный, но со счастливым "Happy And". DONI попадает в аварию и отправляется на скорой помощи в больницу. Врачи борются за жизнь героя, но вскоре уже сообщают его любимой, что DONI не спасти. Nadin буквально врывается в палату и оживляет свою вторую половину поцелуем.

"Эта история очень романтическая и со счастливым концом. Я старалась максимально показать искрение чувства, напомнить всем еще раз о том, как важно ценить близких, любимых, что не стоит ссориться по пустякам. Надеюсь, у меня это получилось", – рассказала Nadin о клипе DONI.