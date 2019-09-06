Певец DONI ожил в клипе после страшной аварии

Певец DONI – не из тех, кто рассказывает о личном. В его Instagram множество отчетов с мероприятий и концертов, но ни одной фото с девушкой. Однако сегодня фолловеры крайне удивились, увидев в аккаунте артиста романтическое видео с известной блогером Nadin Serovski.
"Это его новая девушка!?", "Какая классная пара!", "Хорошо смотрятся", – пишут комментаторы. Как оказалось, DONI презентовал новый клип “разбуди меня”, в котором Nadin сыграла главную героиню – возлюбленную артиста.
Сюжет работы очень трагичный, но со счастливым "Happy And". DONI попадает в аварию и отправляется на скорой помощи в больницу. Врачи борются за жизнь героя, но вскоре уже сообщают его любимой, что DONI не спасти. Nadin буквально врывается в палату и оживляет свою вторую половину поцелуем.
"Эта история очень романтическая и со счастливым концом. Я старалась максимально показать искрение чувства, напомнить всем еще раз о том, как важно ценить близких, любимых, что не стоит ссориться по пустякам. Надеюсь, у меня это получилось", – рассказала Nadin о клипе DONI.
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