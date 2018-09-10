Тимати вступился за до смерти напуганного Крида

Тимати надеется, что ему вместе с другими артистами лейбла Black Star вскоре удастся выступить с концертом в Дагестане. Известный рэпер обратился с видеопосланием к спортсмену Хабибу Нурмагомедову. Музыкант заступился за Егора Крида, которому из-за угроз пришлось отменить концерт в Махачкале.

Песни, которые исполняют дагестанские певцы, мало чем отличаются от тех, которые поют московские артисты. К такому выводу пришел Тимур Юнусов (Тимати), изучив творчество артистов из Махачкалы. Рэперу пришлось уделить время этому исследованию из-за ситуации, которая сложилась вокруг концертов его коллег по цеху в Дагестане.

Тимати записал видеообращение к бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову. Рэпер отметил, что первоначально счел обычными слухами то, что волна негатива насчет приезда московских исполнителей в Дагестан исходит от спортсмена. Однако затем увидел в Instagram Хабиба пост, в котором тот заявляет, что отмена концертов Егора Крида и DONI в Махачкале – "невеликая потеря".

"Хабиб, я несколько дней наблюдаю за ситуацией, которая творится в социальных сетях, за угрозами в адрес моих артистов, которые планировали приехать в Дагестан. О том, что многие местные против их приезда. Это касается не только моих артистов, но и других молодежных исполнителей, дающих концерты в республике", – сказал Тимати.

Рэпер подчеркнул, что с большим уважением относится к Дагестану и Кавказу в целом. И в песнях артистов, чьи концерты пришлось отменить, нет призывов к экстремизму и насилию. Там есть любовная лирика – что, возможно, не близко Нурмагомедову. "Но поддерживать волну, что артисты не должны приезжать потому, что они не нравятся лично тебе, как-то неправильно", – отметил продюсер.

"Мы же не призываем своих фанатов не ходить на твои бои или игнорировать какие-то федерации. По мне – так это глупо. У каждого бойца и артиста есть свой зритель, который покупает билеты, ждет приезда кумира. Поэтому я считаю глупостью все эти дискуссии", – сказал музыкант. Тимати предложил Хабибу созвониться и решить все вопросы. Рэпер надеется в ближайшее время вместе со своими ребятами дать концерт в Дагестане.

Напомним, что Егор Крид отменил концерт в Дагестане после того, как на него в социальных сетях посыпались угрозы от местных жителей. Певца предупредили, что, если он приедет в Махачкалу, то будет изнасилован, продан в рабство или даже убит. При этом билеты на концерт были проданы полностью. Не выступит в Каспийске и рэпер DONI, пишет "Комсомольская правда".

Не помогло исправить ситуацию даже то, что полиция Дагестана вычислила тех, кто писал угрозы Егору Криду. Комментаторам напомнили, что в отношении них может быть возбуждено уголовное дело.