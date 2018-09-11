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"Каждая тварь ответит за слова": Тимати и Крида публично унизили

Тимати и Егор Крид. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Заочный конфликт бойцов и рэперов получил продолжение. Хабиб Нурмагомедов резко ответил Тимати, который выступил в защиту Егора Крида.
прочитано 556 раз

У победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова просто нет времени на всяких музыкантов. Но оппонентам все равно придется ответить за свои слова.

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

"Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас. А если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать. Я никого не заставляю, но говорить мне, что я не имею права на свое мнение – это смешно. Какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет. Для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и к кому прислушиваюсь", – написал боец на своей странице в соцсети Instagram.

Нурмагомедов решил отдельно обратиться к мужчинам Дагестана. "Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей республики в ответы мы и только мы, а не всякие петушары, которые чего-то хотят", – приводит слова спортсмена Ura.ru.

Накануне Тимати заявил, что в песнях музыкантов Black Star нет призыва к насилию или экстремизму, их любят и ждут в Дагестане. Основатель лейбла предложил Нурмагомедову обсудить ситуацию. К спортсмену он изначально обратился из-за его высказываний насчет отмены концертов Егора Крида и МС DONI в республике, передает телеканал"360".

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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Напомним, что артист лейбла Black Star Егор Крид отменил концерт в Дагестане после того, как на него в социальных сетях посыпались угрозы от местных жителей. Певца предупредили: если он приедет в Махачкалу, будет изнасилован, продан в рабство или даже убит. При этом билеты на концерт были проданы полностью.

Не выступит в Каспийске и рэпер DONI. Продюсер и рэпер Тимур Юнусов (Тимати) обратился через соцсети к Нурмагомедову с предложением созвониться и урегулировать конфликт. 

Автор: Андрей Евлампиев11 сентября 2018, 08:22
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