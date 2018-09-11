"Каждая тварь ответит за слова": Тимати и Крида публично унизили

Заочный конфликт бойцов и рэперов получил продолжение. Хабиб Нурмагомедов резко ответил Тимати, который выступил в защиту Егора Крида.

У победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова просто нет времени на всяких музыкантов. Но оппонентам все равно придется ответить за свои слова.

"Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас. А если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать. Я никого не заставляю, но говорить мне, что я не имею права на свое мнение – это смешно. Какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет. Для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и к кому прислушиваюсь", – написал боец на своей странице в соцсети Instagram.

Нурмагомедов решил отдельно обратиться к мужчинам Дагестана. "Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей республики в ответы мы и только мы, а не всякие петушары, которые чего-то хотят", – приводит слова спортсмена Ura.ru.

Накануне Тимати заявил, что в песнях музыкантов Black Star нет призыва к насилию или экстремизму, их любят и ждут в Дагестане. Основатель лейбла предложил Нурмагомедову обсудить ситуацию. К спортсмену он изначально обратился из-за его высказываний насчет отмены концертов Егора Крида и МС DONI в республике, передает телеканал"360".

Напомним, что артист лейбла Black Star Егор Крид отменил концерт в Дагестане после того, как на него в социальных сетях посыпались угрозы от местных жителей. Певца предупредили: если он приедет в Махачкалу, будет изнасилован, продан в рабство или даже убит. При этом билеты на концерт были проданы полностью.

Не выступит в Каспийске и рэпер DONI. Продюсер и рэпер Тимур Юнусов (Тимати) обратился через соцсети к Нурмагомедову с предложением созвониться и урегулировать конфликт.

