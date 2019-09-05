Автор хитов Майкла Джексона и Уитни Хьюстон умер страшной смертью

Известный американский музыкант и автор песен ЛаШон Дэниелс, подаривший хиты таким знаменитостям как Майкл Джексон, Бейонсе, Уитни Хьюстон и Леди Гага, разбился в автокатастрофе, передает телеканал "360".

О трагедии сообщила в своем Instagram его супруга Дэниелса Эйприл. Она раскатала, что инцидент произошел в Южной Каролине. Женщина призналась, что супруг был для семьи "щитом от всех бед". Эйприл попросила уважать частную жизнь и не расспрашивать ее о подробностях.