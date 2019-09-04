Прилизанная Пугачева ужаснула изменениями в лице

Алла Пугачева редко делится с поклонниками собственными фотографиями, поэтому каждый такой снимок воспринимается на вес золота. Однако новые кадры, обнародованные Примадонной, произвели неоднозначное впечатление на фанатов.

На протяжении нескольких недель Алла Пугачева с молодым супругом, юмористом Максимом Галкиным и детьми, пятилетними Гарри и Лизой, отдыхают в Юрмале. В курортном латвийском городке именитая семья снимает виллу. Алла и Максим наслаждаются теплым солнцем, ласковым морем и белым песком. К тому же, тут живет близкая подруга Примадонны певица Лайма Вайкуле. Вместе они проводят много времени: гуляют и сидят в летних кафе.

О том, что делают Пугачева и Вайкуле, регулярно докладывает Галкин. Он снимает смешные ролики про двух женщин, которых назвал "Дамы с дюн". Однако долгое времяпрепровождение в Юрмале отразилось на внешности Аллы. Об изменениях она сообщила в Instagram. Примадонна выложила два фото собственного лица крупным планом.

"Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. 5 минут в море и на солнце, результат на лице. Веснушки. Может это 7 молодость пришла? 😀😀😀 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – задала вопрос Алла Пугачева.

Многие подписчики, в том числе и знаменитости, рассыпались в комплиментах Примадонне. Яна Рудковская написала. "Обожаю Вас и Ваш юмор", – призналась она.

Нашлись и те, на кого кадры Аллы Пугачевой произвели неоднозначное впечатление. "Ну и прилизыш...", "Очень неудачное фото😮", "Я не пойму – тут имплант в подбородке стоит", "Стремненька как то😅", "Ну и рожа", "Это не веснушки, а гиперпигментация возрастная... к сожалению АБ🤔🤐", – высказались ужаснувшиеся комментаторы.