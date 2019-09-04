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Прилизанная Пугачева ужаснула изменениями в лице

Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба театра Луна
Алла Пугачева редко делится с поклонниками собственными фотографиями, поэтому каждый такой снимок воспринимается на вес золота. Однако новые кадры, обнародованные Примадонной, произвели неоднозначное впечатление на фанатов.
прочитано 4959 раз

На протяжении нескольких недель Алла Пугачева с молодым супругом, юмористом Максимом Галкиным и детьми, пятилетними Гарри и Лизой, отдыхают в Юрмале. В курортном латвийском городке именитая семья снимает виллу. Алла и Максим наслаждаются теплым солнцем, ласковым морем и белым песком. К тому же, тут живет близкая подруга Примадонны певица Лайма Вайкуле. Вместе они проводят много времени: гуляют и сидят в летних кафе.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

О том, что делают Пугачева и Вайкуле, регулярно докладывает Галкин. Он снимает смешные ролики про двух женщин, которых назвал "Дамы с дюн". Однако долгое времяпрепровождение в Юрмале отразилось на внешности Аллы. Об изменениях она сообщила в Instagram. Примадонна выложила два фото собственного лица крупным планом.

"Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. 5 минут в море и на солнце, результат на лице. Веснушки. Может это 7 молодость пришла? 😀😀😀 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – задала вопрос Алла Пугачева.

Многие подписчики, в том числе и знаменитости, рассыпались в комплиментах Примадонне. Яна Рудковская написала. "Обожаю Вас и Ваш юмор", – призналась она.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Нашлись и те, на кого кадры Аллы Пугачевой произвели неоднозначное впечатление. "Ну и прилизыш...", "Очень неудачное фото😮", "Я не пойму – тут имплант в подбородке стоит", "Стремненька как то😅", "Ну и рожа", "Это не веснушки, а гиперпигментация возрастная... к сожалению АБ🤔🤐", – высказались ужаснувшиеся комментаторы.

Автор: 4 сентября 2019, 10:52
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Алла, ушло твоё время! Спрячся, не позорься! Пусть тебя запомнят люди с волосами и в косметике! Не будь пугалом!
О душе уже призадумайся! На кладбище тебя уже потеряли!
Гостья
Ответить
Действительно ее рожа только для ужастиков! Лысая беззубая курва!
Гость
Ответить
Паллада
Кто обсуждает Аллу,на себя посмотрите без грима.
Как не стыдно вам?Мне за вас очень стыдно.
Ты такое же ууёёёббиищщее,как и твоя пугалка!Только она торгует ееббааллььннииккоомм за деньги ,а ты нет!
Гостья
Ответить
Фууу, какая она стала неприятная! Как Максиму не противно с ней по улицам ходить? Прошмандовка Аллка-пугалка! Во сне увидишь - не проснешься!
А лицемерки здесь этой мочалке деферамбы поют!
Гость
Ответить
Пигмент старческий, поэтому и не загорит никогда! Ей же, кобыле, прошмандовке безумной, обезьяне не фотки выставлять надо, а спрятаться подальше и не пугать людей своей видухой! Срамовка!
Гостья
Ответить
Она своей вульгарной мордой уже достала,сама себя выставляет на посмешище,видимо для неё лучше насмешки,чем забвение
Гость
Ответить
Эта старая рыжая мочалка по жизни с веснушками!
А сейчас залезла в море, пакля (парик) на башке намокла, косметику смыла, на чёрта похожа! Вий отдыхает!
TOMOC
Ответить
PAK HA HOCy
Гость
Ответить
Лысая.
Гость
Ответить
Это просто старческая кожа уже не воспринимает загар
1 2

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