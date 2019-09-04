Глюк'oZa ошеломила своим внешним видом

Исполнительница выложила серию из трех снимков. На них она позирует в ярком разноцветном платье и соломенной шляпе.
"Вот и кончилось лето… Мы ловим его последние часы, ведь завтра уже начнется осень, и все будет совсем иначе. Каждое лето делает нас другими: наполняет солнечным светом, жаркими вечерами и теплом встреч с самыми любимыми людьми. Это время мы помним каждый год, трепетно греясь воспоминаниями в самые холодные времена", – написала она.
Артистка поблагодарила уходящий теплый сезон за пару веселых музыкальных фестивалей, за яркие путешествия, громкие сплетни, поддержку близких, за счастье жить и творить.
"Лето, с тобой было так хорошо, а будет еще лучше!" – подытожила Наталья.
Поклонники стали заваливать Чистякову-Ионову лестными комментариями. "Так изменилась, и в лучшую сторону!", "Как же ты мне нравишься!", "Какое сочное фото!", "Прям такая мадам стала", "Милая вкусняшка", "Очень красивая", "Какая рыбка!" – восторгались фанаты.
"Даже не узнать сразу!" – призналась фолловер.
Но некоторые решили подлить масла в огонь. Они заметили, что у певицы сильно проступает икроножная мышца. "Что с ногой?" – распереживалась подписчица. "И в ноге имплант?" – язвительно спросила подписчица.
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