Вдова Децла открыла страшную правду о свекрови

Скорбящая вдова Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, Юлия Киселева до сих пор не может до конца смириться с утратой. Она осталась одна с ребенком в кругу кровожадных родственников мужа.

Накануне девушка выложила пост на своей странице в Instagram.В нем она обвинила свекровь в захвате своей квартиры.

Текст начинается с рассказа о цветущем гибискусе. По словам Юлии, Кирилл пару лет назад подарил ей это растение в маленьком горшочке. Она утверждает, что прошедшей зимой гибискус едва не погиб. Это связано с их с сыном переездом из дома.

"Менять обстановку после трагедии пришлось всем: сына, кошку, цветы и себя надо было спасать. Думала, что временно поживем в другом месте, не ожидала смены замков на дверях своего дома," – призналась Киселева.

"Мой муж прекращал общение с лицемерными и лживыми людьми навсегда. Я верна его принципам", – подчеркнула Юлия.



Уже ниже в комментариях вдова объяснила, что свекровь хитростью заполучила права на квартиру умершего сына. "По факту я вижу, как происходит то, чего Кирилл очень не хотел. Он всегда говорил маме: "Не лезь в мое творчество". Женщина решила стать продюсером моего покойного мужа – прискорбно и противно. Внук очень просил ее не ходить на TV, она не послушала. Нам отключили телефоны, а потом начали кричать в прессе, что мы не общаемся. Поменяли замки в доме и сказали, что мы сбежали", – открыто заявила Киселева. Она также добавила, что мать рэпера все время водит в дом посторонних людей.

Напомним, 35-летний Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, сообщает "ТВЦентр".