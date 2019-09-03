Дети Пугачевой побили детей Нетребко и Жукова

Звездные чада с каждым годом становятся все больше похожи на своих
знаменитых родителей. Наверное, поэтому общественность любит наблюдать
за их взрослением и делать собственные выводы.
Кроме того, известные мамы и папы любят много фотографировать своих ненаглядных детей. Это и побудило издание Teleprogramma.pro собрать их забавные кадры, а также провести опрос среди читателей, кто им нравится больше.
Пользователям особенно понравились двойняшки Максима Галкина и Аллы Пугачевой. За них проголосовали 30% респондентов. Таким образом дети побили всех остальных соперников.
На втором месте расположился сын Анны Нетребко – Тьяго Аруа. Парнишка постоянно в движении и не против потренироваться вместе со своей звездной мамой.
Бронза досталась детям солиста известной группы "Руки Вверх" Сергея Жукова – Александре, Мирону, Энджелу и Веронике. Их мама Регина Бурд постоянно делится в соцсетях забавными кадрами из семейной жизни.
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