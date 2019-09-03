Дети Пугачевой побили детей Нетребко и Жукова

Детство – прекрасная пора, когда можно и похулиганить, и подраться. Впрочем, детей знаменитостей это не касается, ведь за их жизнью неустанно следят папарацци. Так журналисты заметили, как отпрыски Пугачевой и Галкина "побили" потомство других медийных личностей.



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