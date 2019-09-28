49-летний рыжий из "Иванушек" высказался о романе с 21-летней моделью

49-летний артист сам спровоцировал волну сплетен. В личном "Инстаграм" Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал видео с отдыха. В кадре рыжий из "Иванушек" проводит время с молодой красоткой.
В новой пассии Григорьева-Апполонова узнали 21-летнюю модель Татьяну Попову. Девушка родом из Севастополя. Она не раз становилась участницей конкурсов красоты.
Однако сегодня, 28 сентября, Андрей признался, что его сердце все еще свободно. Григорьев-Апполонов и Попова только хорошие знакомые. "Романа нет у нас", – цитирует рыжего из "Иванушек" StarHit.
Напомним, не так давно Андрей Григорьев-Апполонов развелся с женой – 34-летней Мариной Банковой. Этот брак знаменитости продлился почти 20 лет, в нем родилось двое сыновей – Иван и Артемий.
Ходили слухи, что супруга ушла от Григорьева-Апполонова к 28-летнему баскетболисту Андрею Зубкову. Со временем сплетни в какой-то степени подтвердились, Марина перестала скрывать свои отношения со спортсменом. Теперь уже экс-супруга знаменитости вовсю публикует в соцсетях снимки с новым возлюбленным. Между тем Банкова признается, что очень благодарна Григорьеву-Апполонову за годы счастливой совместной жизни и прекрасных детей.
Популярные темы форума
Уход за свекровью- инвалидом.
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Имя для мальчика с окончанием -слав
Самая некрасивая женщина в мире
Вопрос к мужчинам:опишите свои ощущения от орального секса.И чем вам так нравится минет?
Хочу отдать ребенка в детдом
Русская и африканец
Девчонки, помогите придумать!
Загородное шоссе д.2, Москва,м.Тульская
Люблю шашлыки.