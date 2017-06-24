Юля Волкова собирается замуж после борьбы с раком

Бывшая участница группы "Тату", певица Юлия Волкова стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артистка, победившая онкологическое заболевание, призналась, что хочет выйти замуж.

Юлия Волкова узнала о том, что у нее рак первой стадии, когда проходила диспансеризацию. Причем певица поверила в свой диагноз – папиллярный рак – лишь когда увидела выписку врача. "Первая мысль: с кем останутся дети?" – сказала Волкова.

Она не хотела афишировать свое положение, не хотела, чтобы ее жалели, не хотела "внедрения людей". Юлия побывала в Германии и Израиле, но решила оперироваться в России, чтобы рядом были родные. Операция, которая обычно проходит 40 минут, шла два с половиной часа. Выяснилось, что у певицы особенности строения горла, поэтому оказался поврежден голосовой нерв.

Главное, что после операции Юлии не пришлось делать химиотерапию, и артистка полностью сконцентрировалась на восстановлении голоса. Она перенесла еще несколько операций, однако медики ей ясно сказали, что голосовой нерв невозможно восстановить.

Случайно Волкова узнала о клинике в Корее, где якобы творят чудеса. Более того, специалисты там способны мужской голос сделать мужским и наоборот. Юлия отправилась туда. Восстановление после хирургического вмешательства длилось месяц. Волкова не говорила совсем. Постепенно она начала говорить и сейчас, по ее мнению, ситуация значительно лучше, чем была вначале.

enter; width:100%;"> Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) Июн 24 2017 в 4:32 PDT

В связи с тем, что у нее нет щитовидной железы, Волкова пьет гормоны, регулярно проходит УЗИ-обследования и сдает данные на онкомаркеры. "После болезни стала спокойно относиться к жизни. Сейчас мне все равно. Я ничего не рву. Я расставляю приоритеты", – заключила Волкова.

Артистка счастлива в отношениях с мужчиной, который чуть старше ее. Юлия предпочла не называть имени возлюбленного, но призналась, что он уже знаком с ее детьми – 12-летней Викторией и девятилетним Самиром – и родителями. Певица не делит с избранником жилплощадь, потому что он живет в другой стране. Но общаются и видятся они регулярно.

Отметим, что Волкова никогда не была официально замужем. Однако сейчас артистка пересмотрела свои взгляды. Она намерена изменить свое семейное положение в ближайшее время. "Я уже хочу замуж. Уже хочу свадьбы. Я уже знаю, каким будет мое платье. Уже нужно. Хочется душевного счастья", – призналась Юлия Волкова. Отметим, что свой главный секрет – на миллион – артистка так и не открыла.