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Юлию Волкову поздравляют с третьей беременностью

Юлия Волкова. Фото: GLOBAL LOOK press
Внимательные поклонники заподозрили, что экс-солистка группы "Тату" ждет третьего ребенка. На мысль об интересном положении певицы навели ее свежие фото, на снимках облаченная в просторные одежды Юлия прячет округлившийся живот.
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Поклонники считают, что экс-татушка скрывает беременность. Еще несколько месяцев назад Юлия щеголяла в облегающих платьях, однако в последнее время певицу все чаще можно видеть в бесформенной одежде. Если же Волкова и надевает элегантное платье, то на животе обязательно присутствует "отвлекающая" деталь, к примеру, баска из перьев страуса.

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На одной из фотографий певицу все же можно увидеть в наряде по фигуре. На этом то кадре особенно внимательные подписчики и разглядели слегка округлившийся живот. Фанаты тут же принялись поздравлять Юлию с беременностью.

"Животик?", "Мне кажется или это подтверждение беременности??",  "У Юли будет малыш? Поздравляю! Очень рада за тебя", – написали Волковой фанаты.

Ранее артистка рассказала, что счастлива в отношениях с мужчиной, который чуть старше ее. Юлия предпочла не называть имени возлюбленного, но призналась, что он уже знаком с ее детьми – 12-летней Викторией и девятилетним Самиром – и родителями. Певица не делит с избранником жилплощадь, потому что он живет в другой стране. Но общаются и видятся они регулярно.

 

 

Как писали Dni.Ru, Волкова никогда не была официально замужем. Однако сейчас артистка пересмотрела свои взгляды. Она намерена изменить свое семейное положение в ближайшее время. "Я уже хочу замуж. Уже хочу свадьбы. Я уже знаю, каким будет мое платье. Уже нужно. Хочется душевного счастья", – призналась Юлия Волкова.

Автор: Алёна Нестерова20 октября 2017, 21:55
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