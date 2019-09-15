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"Такая у меня потенция": 83-летний Джигарханян воссоединился с брошенной женой

Фото: www.globallookpress.com
В октябре Армену Джигарханяну исполнится 84 года. Это время, когда человеку особенно важна поддержка, тепло, внимание. Заботу об актере взяла на себя его бывшая супруга.
прочитано 6556 раз

Татьяна Власова была второй женой Армена Джигарханяна. Их брак длился с 1967 года по сентябрь 2015 года. Долгие годы Татьяна Сергеевна жила в Америке. Сейчас 72-летняя женщина вернулась в Россию, чтобы быть рядом с человеком, который, несмотря на развод, остается для нее самым близким и родным.

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

"Я рад, что моя Татьяна вернулась, будем стареть вместе! – говорит Армен Борисович. - Ощущаю себя счастливым человеком! Мы ведь не знаем на самом деле, какое оно, счастье… Тише, громче… Никто не знает! Вот я думаю, что счастье, когда ты что-то преодолеваешь. Когда боль заканчивается – это самое высокое счастье. Без ошибок все равно бы не прожил. Ошибается – каждый".

Увы, здоровье порой подводит легендарного актера, но он все равно полон планов и желания жить, творить. "Мне интересно жить. Вот мне говорят, что у меня высокий сахар. Виноград нельзя, бананы нельзя и.т.д. Значит, поменялся ассортимент еды. Понимаю, что надо говорить осторожно, садиться медленно, вставать не очень быстро. Стараюсь не придумывать себе некую жизнь, такая моя сегодняшняя потенция", – улыбается артист.

Его сын подтвердил факт воссоединения. "Действительно, мама решила вернуться в Россию и быть с отцом. Я очень рад, что родители снова вместе. Вижу, что им действительно хорошо друг с другом. Со своей стороны я тоже скорректировал свои планы, стараюсь чаще бывать в Москве, больше времени проводить с родителями!" – цитирует Степана Джигарханяна сайт Novostink.net.

Участники официальной группы Армена Джигарханяна в социальной сети "Фейсбук" позитивно отреагировали на информацию. "Многие миллионы людей, кто мысленно, кто в голос, мечтали прочесть эту замечательную новость! Мое сердце поет от радости! Дай Господь этим замечательным людям подольше насладиться счастьем быть рядом!", "Татьяна Сергеевна всегда вызывала у меня восхищение своей красотой, мудростью и терпением! И я очень, очень рада, что они теперь вместе! Наверное, надо было что то пережить, чтобы понять, что этот человек самый главный и родной в твоей жизни, который не предаст", "Очень рада за обоих – восстановлено равновесие и гармония", – отметили люди.

Автор: 15 сентября 2019, 15:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ай да умнички!!!
Гость
Ответить
Гость
Он на кладбище, а корова власова жрет гамбургеры в Америке.
Нынче одну стебуху дубанутаю в Дубаях во все дыры имели и на басике ноги раздвигали. Арабы краснели от её визга. Мама у неё очень хорошая. Отпустила любимую дочурку в Дубаи по.т.р.а.x.а.т.ь.с.я. Уж больно передок у Олечки Казаченко зуделся и под армянина распахивался.
Бальзам на душу
Ответить
Здоровья и счастья вам Татьяна Сергеевна и Армен Борисович! Совет да любовь!
Гость
Ответить
Вчера видели Власову в США.
А эту ложь распространяет степка картежник. Джига говорить уже не может. Он в лапах сатаны в аду.
Гость
Ответить
Он на кладбище, а корова власова жрет гамбургеры в Америке.
Гость
Ответить
Браво! Брависсимо! Молодцы! Хорошая замечательная пара! Очень рады за них.
Долгой жизни обоим, а Цымбалюк пусть не вспоминают. Молодец Степан что поддерживает родителей! Пусть сделает и свой главный в жизни выбор НЕ в пользу склочности телевидения и сомнительного пиарства щоу-дамочек.
Гость
Ответить
Пусть и дальше живут долго и счастливо! Здоровья им обоим! А эту цы,разбившую семью пусть кара настигнет и деньги пусть вернет пожилым людям, сколько горя принесла мигрантка-лазутчица! Сколько пиарилась на старике, а сейчас пиарится на ребенке маленьком!
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