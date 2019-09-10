Ольга Серябкина показала детское фото

На снимке исполнительнице на вид не больше пяти лет. У нее очень грустное выражение лица, приоткрыт рот, а глаза устремлены вверх. По щеке малышки катится слеза.
"Пока есть жизнь, есть и счастье. Впереди много, много. Это я вам говорю... Л. Толстой", – процитировала классика Серябкина.
Загадочная подпись и сам кадр ввели фолловеров певицы в замешательство. Но несмотря на это они были впечатлены миловидной внешностью маленькой Ольги.
"Красивая такая!", "Котик какой", "Ути, Госпади, милаха какая!", "Малыш", "Ой, люблю эту твою фотку, такой пупс!" – восхищались фанаты.
"И в детстве, и сейчас девочка – прелесть!" – высказался поклонник.
Многие отметили, что с годами она ничуть не изменилась. "Очень прикольно посмотреть на людей в детстве. Некоторые черты не меняются. Глаза и губы в данном случае", "Этот взгляд, ты не изменилась!", "Я сразу узнала Олины глаза!" – признались пользователи Сети.
Один комментатор особенно отличился по сравнению с остальными. "На мальчика похожа!" – язвительно отметил он.
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