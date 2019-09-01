"Один живет": Шепелев удивил высказыванием о 6-летнем сыне Фриске

Недавно Шепелев разместил в Instagram новый пост. Шоумен рассказал, что первый день осени стал для него особенным. Однако он не стал вдаваться в подробности.
В комментариях под фото один из пользователей Сети поинтересовался, живет ли Платон с Дмитрием, на что тот не без доли юмора ответил, что мальчик живет один, так как уже самостоятельный.
Более того, подписчики посетовали, что в блоге телеведущего нет фото наследника. Шепелев твердо обозначил, что фото Платона ждать не стоит.
Напомним, что звезда Первого канала, в отличие от прочих представителей отечественного шоу-бизнеса, предпочитает не показывать наследника и не афишировать подробности его жизни. По мнению Дмитрия, Платон должен вначале вырасти, а потом сам принять решение: хочет он жить под лупой общества или нет.
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