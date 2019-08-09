Сраженная наповал Кабаева: Мне хотелось убивать...

Модель Александра Кабаева стала мамой меньше месяца назад. Она практически вела прямую трансляцию своих родов из Центра имени Кулакова, публикуя в Instagram видео и текст. Саша приехала в госпиталь вечером 16 июля. Несколькими часами ранее она узнала ужасную новость – ее мужа Александра Липового отправили за решетку на два года.
Можно представить, с каким настроением Кабаева выписывалась из роддома. "Мои мечты, что Папа забирает с роддома остались позади .. (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – призналась Александра. Она вспомнила тот день, когда ее супругу вынесли приговор. "Когда я стояла со схватками, судья допрашивал меня, я смотрела на Сашу, а Саша на меня... мы понимали оба что рожать я уеду одна. Когда выносили приговор я вышла из зала и услышала "2 года". Я молча зашла сказала что люблю и уехала.. все время ехала и плакала, хотя я была готова к этому, но от несправедливости мне хотелось убивать наверное.." – рассказала Кабаева.
Выписка из роддома получилась очень трогательной: друзья хорошо подготовились и даже умудрились раздобыть поздравления Липового с рождением их сына. "Я родила и не думала что мои друзья и мой любимый муж смогли сделать такую выписку😭 Я была счастлива.. счастлива что они у меня есть! Выйдя увидела столько людей которые ждали нас с малышом, панды, машина а потом еще и голос Саши... спасибо вам!! Спасибо всем!! Вы у меня лучшие!❤️" – поблагодарила Александра Кабаева, опубликовав в своем Instagram видео с выписки.
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