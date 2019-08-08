Ирина Шейк провоцирует нового бойфренда эротическими фотографиями

Звезда выложила в Stories своего Instagram откровенное фото, на котором она в ярко-красном бикини. Модель выгодно подобрала позу и ракурс так, чтобы продемонстрировать все свои прелести.
По мнению поклонников знаменитости, она опубликовала этот снимок неслучайно. Подписчики предположили, что таким образом Шейк дразнит нового избранника, сообщает "7Дней".
К слову, выбор Ирины Шейк пал на экс-супруга Дженнифер Энистон – 47-летнего актера Джастина Теру. Пара развелась в феврале 2018 года.
Роман между Ириной и Джастином закрутился молниеносно. Как писали ранее "Дни.ру", Шейк призналась друзьям, что давно не испытывала такого сильного чувства.
Напомним, этим летом модель порвала с Брэдли Купером, с которым прожила четыре года в гражданском браке. У экс-возлюбленных есть общая дочь Лея. После расставания им удалось найти компромисс в вопросе воспитания девочки без судебного вмешательства.
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