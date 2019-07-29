"Бабочки в животе": Шейк нашла утешение с бывшим мужем Энистон

Между Ириной Шейк и Джастином Теру пробежала искра. Как рассказывают в окружении российской модели, все началось, когда она встретилась с экс-супругом голливудской звезды Дженнифер Энистон в ресторане и они обменялись номерами телефонов.
У Ирины при виде Джастина порхают "бабочки в животе". Шейк призналась друзьям, что такого чувства давно не было. Модель уже несколько раз заметили в обществе Теру.
Однако бывшая жена Брэдли Купера пытается скрыть новое увлечение. Как говорит Ирина Шейк, сначала нужно привести в порядок свои чувства после расставания с актером, пишет Gossip Cop со ссылкой на инсайдеров.
Ирина Шейк и Брэдли Купер разъехались больше месяца назад. Русскоязычные поклонники модели решили, что актер разбил ей сердце, променяв на Леди Гагу.
Певица пережила настоящую атаку на свой Instagram – пользователи из России завалили ее гневными комментариями. Артистка, правда, отвечать не стала – она занята перестановками в доме Купера после того, как оттуда съехала Шейк.
Популярные темы форума
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Как Пугачева так похудела?
Что такое чистая любовь?
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Кому на Руси жить хорошо?
Почему изменяем своим супругам?..
хоть бы войны не было!
Секс раз в день но мне мало
Бузова блондинка или брюнетка?
Мне 35 и у меня не было секса
девушку убили на детской площадке
КАБАЧКИ ,ЧИСНОК ЭТО ОТРАВА ,ХИМИЯ
Не говорит что любит
Насилие в семье
раньше я хотела стать богатой!
Болит зуб мудрости
О "Мавроди"и нашего времени.
Смертная казнь в России
He вeзёт
Отдых без детей
Задержка 3 недели
Деятели ккльтуры и спорта ходатайствуют об освобождении вора в законе Шишкана, потому что он поддерживал юных футболистов и ветеранов футбола, а также был меценатом. Почему они не задаются вопросом откуда деньги у вора в законе?
Подорожают тортики и шоколадки
Откуда вы?
Ризо и Оболенская?
АЛИМЕНТЫ НЕ ЗАПЛАТИЛ ,ЗНАЧИТ ВСЁ???
Как похудеть за 5 дней
Исполнение желания
Отношения