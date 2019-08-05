"Где грудь?": россияне высмеяли плоскую Ковальчук

"Помню, как в моем любимом сериале "Секс в большом городе" Саманта разложила на своем теле суши и роллы для любимого и пролежала так, пока они не испортились. А я решила заманивать камешками, но, по-моему, заинтересовало это больше чаек", – подписала фото известная певица. Вряд ли звезда ожидала последовавшей реакции подписчиков.
Некоторые сравнили артистку с Анастасией Волочковой, которая периодически делится своими пляжными снимками. "Мне сразу же вспомнилась не Саманта, а Настя Волочкова с ее знаменитой голой фотосессией на Мальдивах", "Да, еще Джигурда с Манучаровым потом за ней повторили!", "Тоже Настю вспомнила", – прокомментировали фолловеры пост Юлии Ковальчук.
Кроме того, многим пикантный снимок исполнительницы пришелся не по вкусу. Некоторым не очень понравился ракурс, которые испортил фигуру Юлии Ковальчук. "Тема сисек раскрыта не полностью", "А где грудь? Неудачное фото", "Где грудь? Ракурс такой, что ее просто нет!", "Не слишком удачный снимок: груди нет и слишком худая", – высмеяли звезду хейтеры.
Как писали "Дни.ру", ранее Юлия Ковальчук призналась в издевательствах над мужем – певцом Алексеем Чумаковым. Артистка долгое время мучила супруга, но ей хватило мудрости осознать свои ошибки.
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