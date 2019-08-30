Известный певец из-за обмана потерял миллион

Популярный певец DANTE провел прямой эфир в Stories своего Instagram-аккаунта. Он рассказал, что должен большую сумму денег, хотя сам стал жертвой обмана.



Исполнитель поведал, что его "кинул" оператор по имени Алексей. Он должен был снять ему клип, а в итоге просто обманул и пропал.

Известный певец DANTE согласился на сотрудничество “на честном слове”. Он знал, что этот оператор работал со многими артистами и делал чудесные клипы. "У меня даже в мыслях не было, что он может "слиться", – признался обманутый музыкант.

"В общем, моя ошибка в том, что я даже не заключил с ним никакого договора! Но работа была оплачена, и сумма расходов на день съемки составила 300 000 рублей", – поделилась звезда.

Алексей перестал отвечать, когда все уже было отснято, и дело оставалось только за монтажом. Он перестал брать трубку, когда звонили артист и режиссер.

"Я даже писал сообщения с просьбой вернуть отснятый материал и готов был отдать его на монтаж другим людям, но он совершенно не отвечал", – отметил DANTE.

Из-за этой ситуации с обманом у певца начались проблемы с лейблом, с которым он сотрудничает. Появились счета за неустойки и не сданный клип для презентации на телеканалах.

"В результате чего сейчас я должен чуть больше миллиона суммарно вместе со всеми издержками в результате этого отвратительного инцидента. Жаль, что я не могу называть фамилию Алексея, ибо в скором времени надеюсь призвать его к ответу в суде", – заверил музыкант.