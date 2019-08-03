Большие губы и пустой взгляд: жену Тарасова сравнили с женщиной-рыбой

В личном микроблоге знаменитость опубликовала небольшую видеозапись. В кадре Анастасия Костенко показывает макияж, который она нанесла ради эксперимента. Акцент красавица сделала на губах, выделив их яркой помадой.
Завистники набросились на Костенко, интернет-обыватели отмечали, что модель, пытаясь придать губам желаемый объем, перестаралась. Супругу футболиста сравнили с персонажем известного советского мультика "В синем море, в белой пене..." – женщиной-рыбой.
На этом недоброжелатели не остановились. Взгляд Анастасии Костенко сочли пустым, напоминающим рыбий.
Отметим, супруга футболиста давно научилась пропускать мимо ушей гадости о себе. Девушку постоянно упрекают в отсутствии вкуса в одежде. Например, недавно она получила нагоняй из-за неудачного образа, в котором появилась на свадьбе рэпера T-Killah. Ярко-зеленый наряд красавицы назвали "лягушачьим".
К слову, Анастасия Костенко на критику внимания не обратила. "Я не хочу кому-то нравиться и загонять себя в рамки. И вам советую. Это лучше, чем угождать каждому. Мне так комфортно, и отрицательные комментарии я встретила только на просторах Интернета", – цитирует Анастасию Костенко StarHit.
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