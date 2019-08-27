Варум поразила внешностью после заявления о неизлечимой болезни

На ковровой дорожке звезда появилась в одиночестве и привлекла к себе внимание с помощью эффектного образа. Анжелика Варум надела белую атласную блузку и юбку в пол из крупных пайеток цвета морской волны.
Снимок певицы, позирующей с Филиппом Киркоровым и Ани Лорак, появился в фан-аккаунте короля российской эстрады в Instagram. Поклонники пришли в восторг от необычного образа Анжелики и сравнили ее с русалкой.
"Красавица! Королева! Загляденье", "Какая красавица", "Такая классная юбка", "Словно помолодела", – приводит комментарии подписчиков Teleprogramma.pro.
Позже на репетиции неизвестный заснял Варум в объятиях мужа. Поклонники отметили, что супруги выглядят счастливыми.
Напомним, что у певицы есть большая винодельня в Темрюке. Вина от Анжелики Варум продаются по всей России. Как писали "Дни.ру", звезда лично следит за качеством продукции, работая дегустатором. В этом ей помогает неизлечимая болезнь.
"Я хороший дегустатор, поскольку я аллергик. Очень хорошо чувствую сахара. Если что-то не так, вся линейка снимается с производства", – пояснила Анжелика Варум.
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