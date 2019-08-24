Новый роман?: 20-летняя Кафельникова в откровенном наряде ушла в отрыв с Кридом

В ролике модель зажигательно танцует под музыку в платье с открытым декольте, игриво посматривая на Егора Крида. Запись спровоцировала слухи о возможном романе между артистом и дочерью теннисиста Евгения Кафельникова.
Судя по всему, Егор Крид встретился с Алесей Кафельниковой на отдыхе в Испании, сообщает "Вокруг ТВ". Ранее они никак не намекали на то, что отдыхают вместе.
Егор Крид публиковал фото на скамейке. Певец отметил, что Испания напоминает ему о шестом сезоне реалити-шоу "Холостяк", в котором он принимал участие. В свою очередь Кафельникова рассказывала, что отправилась в Испанию по работе.
О личной жизни Егора Крида ходит много слухов. Напомним, 25-летний артист был замечен сразу в нескольких громких романах, но до брака дело не дошло.
Как писали "Дни.ру", в 2018 году певец участвовал в съемках романтического шоу "Холостяк" в качестве главного героя, где в финале выбрал модель и актрису Дарью Клюкину. Однако после проекта отношения у пары не заладились. Молодые люди пытались встречаться без камер, но страсть быстро угасла. Вскоре Егор Крид объявил о расставании с моделью.
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