Завидный жених: Егор Крид сыграл свадьбу в центре столицы

На этот раз папарацци застукали исполнителя в максимально неожиданной обстановке – на собственной свадьбе. Невестой 25-летнего артиста оказалась 37-летняя актриса Юлия Александрова.
Как выяснилось, это была лишь постановка. Операторы снимали последний эпизод романтической комедии "(НЕ)Идеальный мужчина".
Напомним, ранее эту сладкую парочку застукали за поцелуями в торговом центре, но это тоже было лишь частью сценария нового фильма. Собственно, Криду досталась главная роль человекоподобного робота-любовника.
В одном из интервью Егор признался, что в картине есть и пикантные сцены с его участием. "Да, мы их (постельные сцены. – Прим. ред.) уже все сняли. Мы с этого начали фильм. Это было наше первое знакомство. Юля безумно крутая и талантливая актриса. Мне повезло с партнером, она *** играет. Я прям очень сильно ее полюбил за эти дни", – рассказал Егор.
Отметим, о личной жизни артиста ничего не известно. Он упорно скрывает детали от назойливых журналистов. А во всех интервью своей главной женщиной называет любимую маму.
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