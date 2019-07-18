Завидный жених: Егор Крид сыграл свадьбу в центре столицы

Егор Крид является одним из самых востребованных поп-артистов в России. Журналисты буквально ходят за ним по пятам в поисках новой сенсации. А певец, в свою очередь, не отказывает им в удовольствии и щедро делится инфоповодами.

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