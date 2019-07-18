Завидный жених: Егор Крид сыграл свадьбу в центре столицы

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Четверг 18 июля
Лента новостей
16:58
Щедрый Смолов заставил рыдать впечатлительных россиян
16:35
Глобальная чистка: Instagram начал избавляться от лайков
16:19
У "подбросившего" парня на поезде машиниста возникли серьезные проблемы
16:11
Дерзкая выходка Зеленского озадачила Захарову
16:09
Володин: Пальмовое масло может лишиться льгот в ближайшее время
15:28
На реке в Удмуртии утонул 6-летний ребенок
15:21
Хоронят не того: под Москвой ритуальщики перепутали трупы
14:54
Названы главные сложности смены пола
14:54
Чрезвычайная ситуация третьего уровня: человечество на грани заражения смертельным вирусом
14:51
Знаменитая актриса скончалась на 92-м году жизни
14:50
В Германии заговорили об отставке Меркель из-за приступов
14:27
В Подмосковье загорелся ТЦ
14:06
"Яндекс" научился определять зарплату пользователей
14:01
Зеленский выступил с заявлением после обвинений в изнасиловании
13:58
Российские виноделы получат мощную поддержку от государства
13:35
Пострадали водитель и пассажир: в Башкирии произошло серьезное ДТП
13:17
Россияне погнали в шею Лукашенко после наглой выходки
12:57
Королева "засветила" грудь перед статным казахом
12:55
Выступление Анастасии Волочковой в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
12:44
В Подмосковье перепутали двух покойниц
12:36
"В секту попала?": Глюк'oZа удивила странными фото
12:21
Игорь Крутой разрыдался от вида новорожденной дочери
12:06
Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме
11:58
Под Петербургом поезд сбил мужчину
11:54
"Завонявшая шоколадка": Порошенко облили помоями в центре Киева
11:47
При пожаре в анимационной студии погибли 12 человек
11:36
В годовщину гибели Боинга мир начал новую атаку на Россию
11:21
Федосеева-Шукшина оставила тяжелобольного Алибасова
11:20
Хуже 2010-го: россиян предупредили об убийственной жаре
10:57
Дело закрыто: с Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах
10:44
Наглец Зеленский поставил дерзкое условие Путину
10:36
"Соски видно": Седокова взбудоражила откровенным фото
10:35
Аршавин поддержал идею продажи алкоголя на стадионах
10:15
Россиянам показали образец электронного паспорта
09:59
Раскрыта тайна миллионного наследства Быстрицкой
09:56
"Никто не имеет на него права!": жесткое заявление молодой пассии Петросяна
09:46
Умер режиссер Юрий Прохоров
09:27
Известная гимнастка сообщила о беременности
09:13
"Испортили хирурги": новое лицо Лорак вызвало оторопь
09:09
Певец Григорий Лепс об инсульте
09:03
"Докатался": Пригожина лишили водительских прав
08:28
"Посылаю тебя куда подальше": Топалов ответил на слова Тодоренко о разводе
08:26
Пугали разговором с Путиным: Зеленский высказался о сложном выборе
08:16
Брошенную Шейк застукали в объятиях другого мужчины
08:09
Вскрылись сексуальные проблемы Леди Гаги и Брэдли Купера
06:20
Не признавший Крым Лукашенко сделал неожиданное предложение Путину
06:17
Гуру соблазнения из "Дома-2" натирается использованными прокладками
04:19
Возраст и болезни: Меркель вынесли страшный вердикт
02:11
Вскрылась связь Билана с вокзальными алкоголиками
00:05
"Хватает дебилов": Бледанс и Жукова размазали за травлю известной певицы
22:05
Изнасилованная Шурыгина ушла от мужа к миллионеру Реброву
21:58
Отношения прописаны контрактом: Чехова раскрыла подноготную отношений Купера и Шейк
21:52
Украинцы в ужасе из-за атаки на Крымский мост
21:49
Бузова врезала состарившимся звездам
21:29
"Ноги от ушей!": 19-летняя дочь Маликова в купальнике возбудила россиян
21:27
Оскар Кучера выставил грудь жены напоказ
21:21
Под Москвой в лесу накрыли банду нацистов
21:10
"Таких вещей Бог не прощает": покрытая синяками Волочкова предупредила Алибасова
20:45
Знаменитого актера сделали отцом без его согласия
20:32
Платье за 890 рублей: жена Тарасова вынуждена экономить
20:31
В Удмуртии пенсионерка перевела мошенникам почти 600 тысяч
20:28
Савельева рассказала о непреодолимом желании залезть на шест
20:24
Отказавшуюся от России Катамадзе с распростертыми объятиями встретили в Латвии
20:22
"Шокирована и тронута": переполненная эмоциями Борисова сделала заявление
20:01
"Меня разносит!" – Анита Цой взвыла из-за деликатной проблемы
19:51
"Ужас!": Прилучный превратил маленькую дочь в старуху
19:39
Под Москвой уголовник сжег иномарку
19:31
Известного артиста со счастливой Асмус приняли за дряхлого Харламова
19:30
Стало известно о спасении Алибасова от киллера
19:09
Теряющая власть Мэй набросилась на Путина
18:38
"Не ведитесь!": обеспокоенный Лазарев предупредил об опасности
18:19
"Помятая" Королева сразила мужчин откровенным декольте
18:18
Названо главное доказательство вины Украины в катастрофе MH17
17:58
"Хочу познакомиться с вами поближе": Лобода объявила в розыск странного мужчину
17:53
Вайкуле об отношениях с Пугачевой: "У нас с ней все хорошо"
17:34
"В этом нет ничего ужасного": проникшая в чужой туалет Собчак возбудилась от порножурналов
17:18
Возмутительное поведение Лукашенко в церкви попало на видео
16:56
Как летний лагерь меняет детей
16:44
"Вы несказанно прекрасны": украинцы облизали престарелую Ротару с головы до ног
16:39
Зеленского высмеяли за нелепую сделку по Крыму
16:37
"Не мог его принять": откровения отца Сергея Бодрова
16:28
"ЕР" требует обезопасить детей на пешеходных маршрутах
16:22
В "ЕР" попросили Генпрокуратуру проверить задержание матери тяжелобольного ребенка
16:16
"Берегитесь": Садальскому обещали "темную" за издевательства над Васильевой
16:01
Сделан неутешительный прогноз курса рубля
15:56
"А девочка созрела!": повзрослевшая дочь Волочковой восхитила россиян
15:47
Неожиданная атака украинцев на Крымский мост переполошила народ
15:37
Экология бизнеса: подведены итоги премии Eco Best Award 2019
15:21
"Приходится совсем непросто": измученная Меган Маркл откровенно о браке с принцем Гарри
15:19
Госдума поддержала российских виноделов
15:12
В петербургском аэропорту самолет ушел на второй круг из-за птицы на полосе
15:10
"Мужчина растет": сын Собчак набросился на подругу с поцелуями
15:02
Российские туристы устроили драку в аэропорту Греции
14:48
Создатель шоу "Холостяк" избил беременную жену
14:40
"В одной квартире было два мужа": Корчевников узнал пикантные подробности об известной писательнице
14:30
Омбудсмен Москалькова отчиталась перед Госдумой о работе
14:26
"Меня это потрясло": Шепелев сделал выбор
14:18
Как правильно хвалить своего мужчину
14:16
Харламов поддержал брошенную Шейк
14:12
"До мурашек": редкое видео Мишулиной с отцом заставило россиян рыдать
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Выставка работ молодых художников пройдет в Санкт-Петербурге
Приговор бывшему руководству "Тольяттиазота" породил надежду
"Мое проклятие реально!": Туктамышева ошарашила громким заявлением об Олимпиаде
Пытаются отрезать от мира: объявлено о тяжелом положении Зеленского
Сафронов категорично высказался о пенсионерке Пугачевой
Госдума защитила предпринимателей и их бизнес
Шоу-бизнес

Завидный жених: Егор Крид сыграл свадьбу в центре столицы

Егор Крид. Фото: instagram.com/egorkreed
Егор Крид является одним из самых востребованных поп-артистов в России. Журналисты буквально ходят за ним по пятам в поисках новой сенсации. А певец, в свою очередь, не отказывает им в удовольствии и щедро делится инфоповодами.
прочитано 813 раз

На этот раз папарацци застукали исполнителя в максимально неожиданной обстановке – на собственной свадьбе. Невестой 25-летнего артиста оказалась 37-летняя актриса Юлия Александрова. 

ПО ТЕМЕ

Первая встреча Крида и известной актрисы завершилась интимным моментом

Потерявшего голову Крида жестоко избили на съемочной площадке

 Егор Николаевич Крид (Булаткин)

Егор Николаевич Крид (Булаткин) певец

Как выяснилось, это была лишь постановка. Операторы снимали последний эпизод романтической комедии "(НЕ)Идеальный мужчина".

Напомним, ранее эту сладкую парочку застукали за поцелуями в торговом центре, но это тоже было лишь частью сценария нового фильма. Собственно, Криду досталась главная роль человекоподобного робота-любовника.

В одном из интервью Егор признался, что в картине есть и пикантные сцены с его участием. "Да, мы их (постельные сцены. – Прим. ред.) уже все сняли. Мы с этого начали фильм. Это было наше первое знакомство. Юля безумно крутая и талантливая актриса. Мне повезло с партнером, она *** играет. Я прям очень сильно ее полюбил за эти дни", – рассказал Егор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Егор Крид | #HeartBreakKid (@egorkreed)

Отметим, о личной жизни артиста ничего не известно. Он упорно скрывает детали от назойливых журналистов. А во всех интервью своей главной женщиной называет любимую маму.

Автор: 18 июля 2019, 16:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Перешел очередной рубеж: Егор Крид отмечает день рождения

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В Германии заговорили об отставке Меркель из-за приступов
Зеленский выступил с заявлением после обвинений в изнасиловании
Россияне погнали в шею Лукашенко после наглой выходки
"Завонявшая шоколадка": Порошенко облили помоями в центре Киева

Шоу-бизнес

Виктория Лопырева боится за сына
Завидный жених: Крид сыграл свадьбу в центре столицы
Изменяет муж: странному поведению Глюк'oZы нашли объяснение
"Невозможно спать": Хмельницкая обнародовала неутешительный диагноз

Проишествия

Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Опять напросилась!": набросившуюся на Россию Ротару облили помоями

Пользователи были возмущены
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина оставила тяжелобольного Алибасова

По словам подруги, продюсер никому не нужен
Шоу-бизнес

Брошенную Шейк застукали в объятиях другого мужчины

Поклонники гадают, кто этот таинственный незнакомец
Шоу-бизнес

"Никто не имеет на него права!": жесткое заявление молодой пассии Петросяна

Татьяна Брухунова разоткровенничалась

Гороскоп

Вскрылись сексуальные проблемы Леди Гаги и Брэдли Купера
Возраст и болезни: Меркель вынесли страшный вердикт
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме
Наталья Рудова появилась без юбки на детском фильме
Украинская поп-звезда Тина Кароль ошарашила соблазнительным кадром
Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика

Спорт

"Мое проклятие реально!": Туктамышева ошарашила громким заявлением об Олимпиаде
Назойливая Загитова замучила питомца ради лайков (видео)
Легендарный боксер высказался о шансах Макгрегора победить Нурмагомедова
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru