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"Женщина эта – мне близкая": Вернувшийся к любовнице с ребенком Шаляпин обратился к Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк -Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Певец опубликовал в Instagram романтичные фото с пианисткой. Свой пост Прохор Шаляпин дополнил стихотворением, посвященным любимой женщине. 
прочитано 1019 раз

На снимках артист и Виталина Цымбалюк-Романовская позируют вместе в торговом центре. Несмотря на то, что у исполнителя, как утверждает его экс-любовница Татьяна Гудзева, появился внебрачный сын, на отношения пары это не повлияло. Ведь пианистка заявила, что доверяет избраннику и даже будет готова будет принять его ребенка, если отцовство будет доказано.

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Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Похоже, что такая поддержка со стороны любимой женщины растрогала и вдохновила Прохора Шаляпина. Он процитировал поэта Игоря Северянина.

"Если вы встретите женщину тихую, точно идущую в шорохах сна, с сердцем простым и с душою великою, знайте, что это — она! Если вы встретите женщину чудную, женщину, чуткую, точно струна, чисто живущую жизнь свою трудную, знайте, что это – она! Если увидите вы под запискою имя прекрасней, чем жизнь и весна, знайте, что женщина эта – мне близкая, знайте, что это – она!" — посвятил строки Виталине певец.

Поклонники оценили поступок Прохора Шаляпина и восхитились совместными кадрами. "Очень красивые и счастливые!", "Какие вы прекрасные. Берегите друг друга. Не слушайте злопыхателей", "Наконец-то совместное фото!", – прокомментировали пост фолловеры.

Напомним, Татьяна Гудзева утверждает, что Прохор Шаляпин вернулся к общению с ней. "У Прохора двойная жизнь. Он мне говорит одно, а Виталине – другое. Он скрывает наше общение, что меня безумно раздражает", – заявила ранее бывшая любовница исполнителя. 

Автор: 23 августа 2019, 15:39
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Женитесь уже. Столько разговоров, множественные шоу... А дальше что? Конечно он не женится на бабе цы никогда.
Гость
Ответить
Прохор купи этой женщине хорошую одежду в ГУМе, почему ты её в сэконд-хэнде одеваешь? У вас же с ней столько телеэфиров за хорошие деньги, а выглядит она мягко говоря, непрезентабельно.
1

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