17-летний сын Королевой миловался на публике с 24-летней звездой "Дома-2"

Архип и его знаменитая мама посетили кинопремьеру. Компанию им составила бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" 24-летняя Мария Слугина.
Сын Наташи Королевой и звезда телестройки вместе в свет вышли впервые. Парочка обнималась и миловалась на публике, а также с удовольствием позировала папарацци.
Отметим, что роман 17-летнего отпрыска знаменитостей с участницей скандального телепроекта, которая к тому же на семь лет старше, сегодня не обсуждает только ленивый. Отношения Марии и Архипа развиваются стремительно: у них уже был совместный отдых. Более того, Слугина познакомилась с мамой и папой возлюбленного.
К слову, сама Наташа Королева, ничего не имеет против увлечения сына. Артистка одобрила девушку Архипа, однако подчеркнула, что жениться ему рано. Видимо, звезда надеется, что со временем эти отношения изживут себя, и на горизонте появится кто-то с менее скандальным прошлым и немного моложе.
"В теории готовы с Сережей стать дедушкой и бабушкой. Правда, торопиться не стоит", – сказала Наташа Королева и интервью.
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