Изменившуюся Утяшеву жестко раскритиковали злые языки

Ведущая выложила selfie в свой аккаунт. "Мне кажется, я недооценивала розовый. Новый бальзам Color Lip Balm от @viviennesabo в отпуск идеально! Защищает губы от вредных солнечных лучей и увлажняет! 33 удовольствия! Всем хорошего отдыха!" – подписала фотографию супруга Павла Воли.
Недавно звезда изменила цвет волос, поэтому каждый, кому не лень, начал высказываться о ее новом амплуа, причем не в самом лучшем ключе. "Цвет кожи совсем не сочетается с цветом волос!", "Не идет вам светлый тон волос, лет десять прибавилось", "С темными волосами у вас была своя изюминка, индивидуальность, свой особый шарм. А теперь этого нет", "Совсем не идет блонд, возраст прибавил и убил всю породу", "Превратилась в седую старуху", – критиковали пользователи Сети.
"Потеряна индивидуальность. Была Ляйсан, а сейчас рядовая блондинка", – высказался злопыхатель.
Самые верные поклонники не смогли промолчать на такие дерзкие высказывания и вступились за Утяшеву. "Да что вы все пристали со своим мнением? Ляйсан, как и любой другой женщине, хочется что-то менять, делать лучше, красивее. Это ее выбор, ее право, ее решение. Вас забыла спросить! Ляйсан, вы прекрасны, очень нежная и свежая!" – высказалась преданная фанатка.
Популярные темы форума
Совет автору темы,которая ругается с матерью
Сёстры Хачатурян великие мученицы?
Как нам рашка остохренела, задолбали, затрепали. Украина.
Алименты не заплатил, значит все???
Откуда вы?
Смертная казнь в России
Говорят, что в Сибири горит лес, а с другой стороны топит река, и дым стоит так, что солнце не видно! Почему так?
Не покупайте арбуз, кабачки, чеснок - опасно
Малиновое варенье
Ризо и Оболенская?