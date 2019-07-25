В Сети обсуждают Утяшеву в вечернем платье на рыбалке

Телеведущая показала, как умеет ловить рыбу. Ляйсан Утяшева призналась, что ей очень нравится это занятие, хоть его и не считают женским.
"Рыбалка – моя страсть, медитация, как угодно... Азарт, вода и свежий воздух... Любовь к рыбалке привил мне дедушка с четырех лет. И вот уже 30. Мои говорят, что я "фартовая", – написала супруга шоумена Павла Воли. На кадрах девушка предстала в длинном вечернем платье черного цвета в горох.
Пользователи соцсети сочли выбор такого наряда странным для подобного мероприятия. Но нашлись и те, кто восхитился внешним видом телеведущей.
"А на рыбалку можно было так нарядно ходить? Вот я лошара, могла бы всю рыбу с рыбаками давно покорить. Сидела в тени своего все эти годы. Спасибо, Леся!", "Класс! А платье – бомба!", "Вау! В платье? Серьезно?" – приводит комментарии подписчиков Ляйсан Утяшевой "Пятый канал". "Платье в горошек на удачу", – объяснила свой выбор спортсменка.
Напомним, ранее Ляйсан Утяшева перекрасила волосы, став блондинкой. Поклонники разделились на два лагеря: одним новый имидж звезды пришелся по вкусу, другие же, напротив, раскритиковали столь радикальные изменения во внешности ведущей.
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