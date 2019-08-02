У звезды "Дома-2" родилась дочь

Звезда реалити-шоу не любит афишировать личную жизнь, поэтому о рождении малышки он сообщил только через месяц после ее появления на свет. Экс-участник шоу "Дом-2" и его супруга Оксана нарекли девочку Евой.
"Да, у нас родилась дочка, дали ей красивое имя Ева. Я не люблю афишировать личную жизнь, поэтому не публиковал никаких фото. Могу лишь сказать, что мы очень счастливы", – признался Руслан.
Добавим, у пары уже подрастает старшая дочь Есения. У детей Руслана Проскурова небольшая разница в возрасте: первый ребенок родился весной 2017 года в городе Римини.
Проскуров и его семья несколько лет жили в Италии, а не так давно перебрались в Великобританию. Сейчас Руслан развивает несколько бизнес-проектов и работает переводчиком.
Отметим, звезда шоу "Дом-2" познакомилась с супругой еще до проекта – в университетские годы. Руслан и Оксана встречались несколько лет и расстались из-за решения Проскурова участвовать в телестройке.
На шоу "Дом-2" Руслан Проскуров пытался построить отношения с Тори Карасевой, однако потерпел неудачу. Покинув стены телестройки, мужчина вернулся к прежней возлюбленной, сообщает StarHit.
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